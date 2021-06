Xbox-sjefen roser God of War-skaperen etter hatmeldinger

Dere som er fornuftige folk tok offentliggjøringen av God of War-oppfølgeren sin utsettelse på en skuffet, men god, måte. Dette var ikke tilfellet for alle, så det er hyggelig å se at de som går mot haterne får ros.

For det tok ikke lang tid fra utsettelsen til Alanah Pearce, som fikk jobb som forfatter hos Santa Monica Studio i fjor, mottok hatmeldinger om at det var hennes skyld at God of War: Ragnarök ble utsatt, snakk om voldtekter og hva det måtte være. Pearce er kjent for å være åpen om slike ting, og var det denne gangen også. Det var da Cory Barlog, hovedforfatter og "Creative Director" på God of War, tok til Twitter for å gjøre det fullstendig klart at å gjøre slikt er forferdelig, og ba i stedet folk om å rette hatet mot han siden det blant annet er han som tar slike avgjørelser. En meget hyggelig og modig gest som også Xbox-sjefen la merke til. Phil Spencer svarte nemlig på Barlog sin melding med et ganske enkelt:

"Dette er hvordan lederskap ser ut. Godt gjort."

Jeg kan ikke si meg mer enig, så ros til både Barlog, Pearce og Spencer, samt en lang finger til de som sender slike hatmeldinger til folk.