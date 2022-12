Xbox-spill blir dyrere i 2023 - Starter med Starfield og Redfall

HQ

Etter at Sony kunngjorde at de hadde sett seg nødt til å øke prisen på PlayStation 5 fikk Microsoft selvsagt enda flere spørsmål om når de kom til å gjøre det samme for sine konsoller og spill. Først sa Phil Spencer og resten av Xbox-gjengen at de ikke hadde planer om dette, men den siste tiden har de innrømmet at det mest sannsynlig ville skje etter jul. Nå vet vi når i alle fall én av endringene gjøres.

I en eksklusiv uttalelse til IGN forteller Microsoft at deres egne spill, altså fra Xbox Game Studios, vil øke prisen fra 60 til 70 dollar når 2023 starter. Dermed vil spill som Redfall, Starfield, Forza Motorsport, Fable, Perfect Dark og Senua's Saga: Hellblade II koste rundt 799 kroner når de lanseres, noe PlayStation Studios, Take-Two og de fleste andre store selskaper startet med for lenge siden. Dermed vil nok Xbox Game Pass bare bli enda mer populært siden alle disse spillene lanseres samtidig der.