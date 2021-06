Xbox-spill kan nå streames på PC og mobiler - er også bedre

Som sagt mange ganger før har Xbox Game Pass bare fortsatt å bli bedre. I tillegg til å utvide det imponerende spillutvalget har også utvalgte Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer hatt mulighet til å streame mange av spillene, og det er akkurat denne delen som nå blir enda bedre.

Microsoft forteller nemlig at det som komplisert nok kalles Xbox Cloud Gaming nå er tilgjengelig for alle Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer. Dette er inkludert på PC og Android også, så nå har enda flere mulighet til å streame flere fantastiske spill uansett hvor man er. Toppen av kransekaken er at serverne vi streamer fra heretter vil kjøre på Xbox Series X-teknologi, noe som betyr at mange spill både vil se bedre ut og kjøre bedre.

Alt du trenger å gjøre for å streame på PCen, mobilen eller tableten er å trykke deg inn her på Microsoft Edge, Chrome eller Safari.