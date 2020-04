Du ser på Annonser

Om du ikke har fått med deg at det kommer et nytt XCOM-spill, så er det helt forståelig. Det var det nemlig ikke noen her som visste heller, før XCOM: Chimera Squad ble annonsert for litt over en uke siden. Det er ikke småtteri de byr på her heller. Med en pris på kun 20 euro, og 50 prosent rabatt den første uken, er det prissatt mildt sagt aggressivt. Som om det ikke var nok, så kan du for første gang i XCOMs historie ha et squad av unike karakterer, som rommer både mennesker og aliens. Spillet kommer med masse nye tiltak og et forfriskende politi-tema, og vi er nå klare for å fortelle om vår opplevelse med denne spennende satsingen fra Firaxis.

Selv om de moderne XCOM-spillene ses på som gullstandarden for turbaserte taktiske spill, så har de også sine problemer. Gameplayet kan bli noe ensformig, og historien har også ofte beveget seg noe sløvt, før det hele virkelig tar av helt i slutten. Det er altså både pacing- og gameplay-problemer, som et nytt spill kan jobbe litt med. Det er utrolig heldig at Firaxis også ser ut til å se de samme problemene, for Chimera Squad ser ut til å ville røske opp i både gameplay, setting og historiefortelling.

Du plasseres i rollen som lederen av Chimera Squad, en spesiell avdeling under XCOM. Du skal hjelpe det lokale politiet i byen City 31, som ellers har vært et fredelig sted, hvor mennesker og aliens har levd side om side i noen år. Her skal du etterforske et attentat, og gjennomgå forskjellige kriminelle grupper for å finne sannheten. Hva som er forfriskende her er blant annet en masse nye lokasjoner og mål, som gir masser av variasjon i fiender, miljøer og stemning. Eksempelvis kjemper du i en del av spillet mot en kult av snikmordere, som er dyktige i nærkamp, såvel som noen lovløse, som fokuserer mer på mentale evner. Som helhet gir dette solid variasjon til spillet, og mens visse oppdrag føles meget underordnede, så er dette fokuset på en enkelt by med mange utfordringer et friskt pust.

Som i tidligere spill må du tenke taktisk når du velger hvilke oppdrag du skal utføre, både for å få de rette ressursene, men også for at byens "Anarchy Level" ikke når max, hvilket vil føre til game over. Etter hvert som man kommer videre i historien blir man straffet hardere for å ignorere et oppdrag eller en situasjon i byens forskjellige distrikter, som får mer "Unrest", hvilket i verste tilfelle vil får byens Anarchy til å stige. Samtidig blir det flere såkalte "Dark Events", som gjør oppdrag vanskeligere, for eksempel ved at man møter sterkere aliens, som de Big Daddy-aktige Antromedons. Jeg spilte på Normal, og følte ikke at jeg møtte noen ordentlige utfordringer. Det er en skam, da en stabil utfordring er ganske viktig for å nyte XCOMs turbaserte kampsystem. Så jeg kan anbefale å spille på litt høyere vanskelighetsgrad for å få en utfordring.

Chimera Squad er et lag som består av elleve ferdiglagde karakterer, som du gradvis låser opp. Det er altså ikke tilfeldig genererte soldater lengre, men karakterer med bakgrunnshistorier, spennende evner og personligheter, som stiger i rank. Disse omfatter blant annet mennesker, hybrider, samt en muton, sectoid og viper. Mens man ikke kommer helt under huden på karakterene (og det er vel heller ikke hensikten i XCOM), så tilføyer dialogen en varm stemning til spillet, som både passer med seriens stil, men også Chimera Squads politi-tema.

De nye karakterene spiller godt sammen med spillets nye gameplaymekanikker når du sender opptil fire karakterer ut på et oppdrag. I SWAT-stil skal du infiltrere fienders områder, og dette fungerer først gjennom et såkalt "Breach", hvor teamet kan sparke inn dører, sprenge vegger, krabbe gjennom sjakter eller hoppe gjennom vinduer, og på denne måten kan man endre slagets gang. Større oppdrag har opptil tre breaches, og det er derfor en større del av spillet enn man skulle tro. Som i resten av kampene kan laget ditt påvirke et breach ganske mye, både med spesielle breach-items og evner, blant annet i form av healeren Terminal, som kan heale heale laget, hvilket kan gi en boost mellom kamper i store oppdrag. Aggressive typer som Axiom (en av mine favoritter) kan også påvirke et breach, bl.a. i form av Axioms Battering Ram-evne, som gjør at fiendene får panikk når han braser inn døren.

Når du først skal kjempe mot motstanderne, vil du møte Chimera Squads kanskje største endring i XCOM-formelen: tursystemet. Som i Dungeons & Dragons er turer i Chimera Squad initiativbaserte, så hvert enkelt lagmedlem, fiende eller bombe tar sin del i samme runde som alle andre. Dette er i kontrast til tidligere spills sjakk-liknende system, hvor spilleren tar sin tur, etterfulgt av samtlige fiender. Det nye systemet gir etter min mening et glimrende nytt nivå av taktikk, og gjør spillet mindre tungt. Det supplerer karakterenes evner mesterlig, da timing nå er en langt større faktor. Hvis din lagkamerat er plassert på et utsatt sted, så kan du eksempelvis bruke Terminals evne til å gi dem en ekstra handling i hennes tur. Forståelse av dette nye timing-aspektet kan avgjøre om man vinner eller taper, da man nå for eksempel kan vite om ens lagkamerater kan klare å flytte seg eller heale seg selv før en fiende angriper, eller om de bør heales eller få et skjold fra en lagkamerat. Med en karakter som Claymore, som kan lage håndgranater, er det også viktig å holde øye med når granater eksploderer. Klarer fienden å flytte seg, eller sprenger granaten før det er deres tur? Dette nye tursystemet er i min bok langt mer engasjerende enn tidligere, og er et spennende nytt tiltak for serien.

Jeg har kun én kritikk å rette mot gameplayet i Chimera Squad, og det er at man ikke kan finne noen detaljer om fiendene, annet enn hvor mye skade man kan påføre, og når de vil angripe. I XCOM: Enemy Unknown var dette en F1-snarvei, og flere mods måtte bringe dette tilbake til XCOM 2, hvor det ble fjernet. Hvis man bare kunne klikke på fiendens ikon i hjørnet og se masse detaljer om deres evner, aktive effekter og mulige angrep, ville det vært en glimrende tilføyelse. Det ville ikke kun være verdifullt fra et strategisk perspektiv, det ville også gi en adgang til mer lore, og en bedre forståelse for kampene og universet. Dette er en skam, og noe jeg håper blir implementert i fremtiden.

Spillet er ganske mye simplere enn forgjengerne når det kommer til HQ. Det er ikke like mye "fyll" å forholde seg til når du er utenfor kamp. I HQ kan du sette igang et par prosjekter, justere på laget, kjøpe et par nye ting, og det er cirka det. I forgjengerne var det lett å bli overveldet av alle tingene man skulle ta stilling til, som gjorde at man lett kunne begynne å tvile på om man egentlig gjorde det rette. Her er det mye lettere å bevare oversikten, og fokusere på å sende de karakterene ut i kamp som du helst vil ha med. Det er derfor et langt morsommere spill å bryne seg på, hvis man mest vil kjempe.

På den tekniske fronten er Chimera Squad nærmest fullkommen som XCOM 2, da det kjører på samme teknologi. Det ser ganske flott ut, og har overraskende mange detaljer for denne type spill. Det presterer glimrende, med hurtige lastetider og stabil framerate. Spillet skal også ha ros for godt stemmeskuespill og et bra soundtrack.

De samme problemene som mange har møtt i XCOM 2 går dog igjen her. Kameravinklene kan være problematiske. Ting kan finne på å sveve i luften, og fiender kan fryse i et øyeblikk under deres tur. Brukergrensesnittet kan også noen ganger gi misvisende informasjon, som så retter seg senere. Mest problematisk er dog at spillet har krasjet og fryst mange ganger. Spillet auto-saver heldigvis vanvittig ofte, så det er usannsynlig at noen vil miste progresjon om de møter disse problemene.

Lykkes Chimera Squad som eksperiment innenfor XCOM-franchisen? For meg er det en forbedring på stort sett alle parametre. Det er en mer fokusert opplevelse enn tidligere, og derfor føles pacingen bare mer passende. Storby-politi-settingen er også et friskt pust, og viser nye sider av XCOM-universet. Historiefortelling er ikke hovedfokuset her, og derfor bør man heller ikke forvente allverden på den fronten. Med fine tegnefilm-aktige mellomscener og et lekkert visuelt uttrykk hadde jeg dog gjerne sett en litt mindre tørr levering, og mer involvering av det nye karaktergalleriet.

Med en cirka 20-30 timers gøyal kampanje er XCOM: Chimera Squad et knallspill for dets beskjedne pris. Det er på alle de viktigste punktene en videreførsel av XCOM og alle dets fortrinn, mens det også tilføyer en masse interessante og friske tiltak, blant annet et skjønt karaktergalleri og et nytt tursystem.