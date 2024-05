HQ

Det er alltid en vanskelig situasjon å anmelde et spill som er gratis å spille. Ettersom det bokstavelig talt ikke krever noen investering fra spilleren bortsett fra tiden deres, kan du bli mer overbærende når du kritiserer områder som ellers ville skille seg ut i et fullprisalternativ. Det er et tema som er enda viktigere og mer avgjørende når man ser på Ubisofts "Call of Duty killer" XDefiant.

XDefiant er i praksis et biprodukt av en blanding av Call of Duty og Overwatch. Det er et arenaskytespill med ulike figurer med unike evner som konkurrerer og kjemper mot hverandre på en rekke kreative og livlige kart i en samling forskjellige spillmoduser. Det er en original idé, men den drypper av gjenkjennelse, ettersom stort sett alle deler av XDefiant kan tilskrives et annet eksisterende produkt. Det er egentlig ikke noe problem, ettersom arenaskytter-subsjangeren ikke har sett mye iterasjon på lenge, og forutsatt at spillet føles bra å spille, kommer det sannsynligvis til å være et publikum for det. Dette er uten tvil tilfelle med XDefiant.

Dette er et glimrende skytespill. Det er responsivt, fartsfylt, actionfylt, velbalansert og har en flyt som konkurrerer med selv de beste konkurrentene. De mange årene med utvikling som Ubisoft har lagt ned i dette spillet, har resultert i en kjerne eller et chassis som rommer enorme mengder potensial. Hver eneste del av spillet oser av raffinement, enten det er de behagelige dunkene fra treffmarkørene, presisjonen i skytespillet, den litt mer stive bevegelsen som gjør at XDefiant føles uendelig mye mindre overveldende sammenlignet med Call of Duty multiplayer, eller til og med bare presentasjonen, som både leverer grafikk og kunstverk av høy kvalitet, men også en tydelig og ryddig HUD. Alle avkrysningsboksene for hva som utgjør et godt skytespill er krysset av med XDefiant, og det skal Ubisoft være umåtelig stolte av.

Dessverre finnes det mange svært kompetente alternativer til XDefiant, og for at et arenaskytespill skal skille seg ut, må det være mer enn bare en veldig sammenhengende kropp i disse dager. Det er her panseret i Ubisofts skytespill begynner å slå sprekker, da alt rundt den briljante kjernen føles som om det mangler noe. Noen ganger er det helt klart bare innhold generelt, og andre ganger er det en tydelig mangel på raffinement i hvordan brukergrensesnittet er designet, hvordan progresjon håndteres, eller måten inntektsgenerering er fundamentalt innlemmet.

La meg begynne med mangelen på innhold. Fem spillmoduser, over 15 kart, fem fraksjoner utformet etter Ubisofts IP og med tre karakteralternativer, og over 20 våpen. Når du staver det ut, høres alt dette bra ut, men når du sprer 20+ våpen over rundt syv våpenkategorier, får du rundt tre alternativer per våpentype, og det er ikke på langt nær nok til å starte et spill med. Kartene er flotte og veldig unikt designet og er definitivt et høydepunkt, men fraksjonene og karakterene er mindre imponerende. De tre forskjellige karakterene per fraksjon tjener bare kosmetiske formål, noe som betyr at det faktisk er fem forskjellige evne sett i XDefiant akkurat nå, hvorav den ene er knyttet til en utfordring som sannsynligvis vil ta de fleste spillere noen uker å fullføre for å låse opp (dette er tilgang til Watch Dogs' DedSec-fraksjon). Misforstå meg ikke, måten Ubisoft IP er bakt inn i dette spillet er fantastisk og fantastisk gjort, men ideen er ikke nok til å få meg til å komme tilbake for mer time etter time. Det må være variasjon, og det er ikke det XDefiant's nåværende fraksjonssystem tilbyr.

Når det gjelder spillmodusene, er de alle unike og morsomme, men hvis du har spilt Call of Duty's Hardpoint, Domination, eller Kill Confirmed, Overwatch's Escort, eller Battlefield's Rush, vil du allerede være veldig kjent med Occupy, Hot Shot, Domination, Zone Control, og Escort. Det er egentlig ikke noe originalt her.

Så kommer vi til progresjonen. Ubisoft har tydeligvis ikke mye interesse for denne delen av XDefiant fordi ingen av utfordringene er veldig interessante å fullføre, og det er heller ikke mange å bruke tid på å tøffe seg gjennom. For denne lanseringsversjonen av XDefiant, som kjører på "Preseason-temaet", tjener utfordringene et enkelt formål med å låse opp våpen, enheter og karakterer som skal brukes i Create-A-Class-systemet. Problemet er at det ikke er noen grunn til å bruke Create-A-Class. De vanlige klassene gjør jobben perfekt, og for å låse opp tilbehør må du bruke timevis på å levle opp hvert våpen manuelt (dette er omtrent like tidkrevende som progresjonen i Forza Motorsport i debuten), og selv da forbedrer tilbehøret våpnene dine bare litt. Dessuten er de fleste av utfordringene helt kjedelige å fullføre. Hvordan låser du opp DedSec, for eksempel? Ved å fullføre en rekke oppgaver relatert til hvordan DedSec opererer, samtidig som du lærer deg det grunnleggende om de andre fire eksisterende fraksjonene? Nei, det gjør du ikke. Bare tjen 700 000 XP. Det er vanskelig å finne det spennende på noen måte.

Dette bringer meg til brukergrensesnittet og inntektsgenerering. På hovedmenyen er de fleste fanene ærlig talt irrelevante med mindre du har tenkt å bruke penger på å kjøpe premiuminnhold. Et par av de seks eller så fanene er dedikert til en premiumbutikk og kamppasset. En annen er ment for tilpasningen som er ubrukelig med mindre du kjøper ting, da det faktisk ikke er noen måte å tjene noen form for kosmetikk (det være seg våpenskinn, karakterskinn, telefonkort, følelser osv.) Uten å bruke ekte penger eller jobbe gjennom kamppasset. Så er det den vanlige spillvalg-fanen, som også har en massiv Battle Pass-lenke klistret på seg. Jeg vet at dette er et gratis spill, og det bør forsvares, men Ubisoft har bestemt seg for å unngå enhver form for veltalenhet eller klasse, og har i stedet foretrukket å stappe inntektsgenerering ned i halsen på deg uten anger eller uten å tilby noen måte å faktisk få tilgang til tilpassbare elementer uten å åpne lommeboken. Det er en tøff pille å svelge.

Det ville ikke vært et like stort problem hvis det var mer innhold til å begynne med, men etter et par dager begynner du å føle at du har sett alt som XDefiant har å tilby. Det er en klar mangel på innhold i dette spillet, og bortsett fra å faktisk kjøpe ting for å pusse opp kontoen din, er det eneste alternativet å vente på at sesongstrukturen skal starte, som ikke engang vil tre i kraft i rundt 40 dager ...

Glansen og poleringen som gameplayet og våpenspillet leverer, finnes stort sett overalt i hele XDefiant skjønt. Jeg har egentlig bare lagt merke til en klar feil / problem, med det å være visse utfordringer som ikke sporer dataene mine. Ellers er dette spillet en utrolig tett opplevelse, noe som gjør mangelen på innhold, inntektsgenerering og den kjedelige progresjonen enda mer skuffende.

Ubisoft har noe helt spesielt på gang her, men hvis denne lanseringsversjonen av XDefiant bare er et marginalt tegn på spillets fremtid, vil det ikke overleve. Det er gratis, så sjekk det ut og spill det i et par dager, men du vil sannsynligvis gå tilbake til Call of Duty eller Halo eller Overwatch eller et hvilket som helst annet skytespill etter det, for det er en tydelig mangel på dybde her, og det flytende og raffinerte designet er egentlig ikke et element som får dette spillet til å skille seg ut fra konkurrentene. Det er en lang vei foran XDefiant hvis den virkelig har til hensikt å operere i samme luft som etablerte skytespill, og ærlig talt Season 1 kommer til å trenge å være en koloss for å tjene som et tegn på at dette er tilfelle.