XDefiant er å unngå en stor feil i mange flerspillerspill

Mange flerspillerspillere har blitt stadig mer frustrerte over SBMM, eller ferdighetsbasert matchmaking, som du kanskje kjenner det som. I bunn og grunn handler problemet om at hvert eneste spill føles som en stor krig som bare kan vinnes med nød og neppe. Det legger et stort press på spillerne om å alltid yte sitt beste, og gjør at mange kamper føles på samme måte.

XDefiant Nå ønsker The Game of Thrones å unngå dette problemet, i hvert fall i casual-spill. I følge en lang forklaring fra Ubisoft ser vi at skytteren kommer til å grøfte SBMM i sin uformelle spilleliste. "Vi mener at ingen SBMM er avgjørende for en morsom og variert spillopplevelse på lang sikt," heter det i innlegget.

Du vil selvfølgelig fortsatt bli matchet med folk på ditt ferdighetsnivå i rangert spill, men hvis du bare vil hoppe inn og spille, trenger du ikke å bekymre deg for å bli matchet med de med like ferdigheter, og bli kjeftet på av en lagkamerat hvis du er ute av spillet ditt.

XDefiant Lanseres 21. mai.