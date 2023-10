HQ

Da Mark Rubin og gjengen utsatte lanseringen av XDefiant i forrige måned håpet de å ha spillet klart i begynnelsen eller midten av oktober, så det er forståelig at Jonas skrev om ryktet som hevdet at Ubisofts Call of Duty-konkurrent ville bli lansert 28. oktober. Dessverre gjør det kveldens kunngjøring bare enda mer skuffende for de av dere som håpet å få det snart.

Ubisoft avslører at XDefiant er utsatt på ubestemt tid. Den offisielt oppgitte grunnen til dette er at "uoverensstemmelser i spillopplevelsen" dukket opp i den siste offentlige testøkten, og utviklerne trenger tid til å fikse disse før de lar alle spille det "ferdige produktet".

Tiden vil vise om dette betyr at spillet lanseres tidlig i november for å komme Call of Duty: Modern Warfare III i forkjøpet, eller senere for å prøve lykken etter 10. november.

Hva tror du er den smarteste avgjørelsen?