XDefiant får en cross-play test denne uken

HQ

Mens Ubisofts kommende skifer av titler er ganske sparsomme, er et spill som utvikleren har jobbet stille med siden kunngjøringen, det gratis å spille, heltetypeskytespillet satt i Tom Clancy-universet, XDefiant.

Spillet kommer til PC, Xbox og PlayStation i fremtiden, og i et forsøk på å fortsette å forberede seg på debuten, har utvikleren nå kunngjort at tittelen vil få en cross-play-test denne uken, som vil utforske og se på hvordan tittelen fungerer på tvers av PC, Xbox Series og PS5-plattformer.

Det skal sies at denne testen bare vil være for Insiders, med fremmøtte spillere også låst under NDA, noe som betyr at vi ikke bør forvente å høre noe mer om spillet etter denne testen, men forhåpentligvis betyr de fortsatte testene at det ikke vil vare lenge før Ubisoft gir ut ytterligere informasjon om skytteren, inkludert når den faktisk kommer.