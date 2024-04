XDefiant har blitt forsinket nok en gang

HQ

Ubisofts gratis FPS XDefiant har nok en gang blitt forsinket. Spillet skulle først lanseres i oktober 2023, men ble utsatt til mars 2024. Nå er det blitt ytterligere utsatt til en ubekreftet dato etter at Ubisoft har gjennomført en kort test.

I en uttalelse på X skriver utgiveren/utvikleren at de må teste noen forbedringer før spillet kan lanseres. Teamet forbereder også en 12-timers servertestøkt for brukere på PC, PS5 og Xbox Series. Etter denne korte testen vil Ubisoft San Francisco offentliggjøre en mer konkret lanseringsdato for spillet.

Er du skuffet over å høre at spillet har blitt forsinket igjen?