XDefiant har ikke innfridd forventningene

Til tross for at selskapet i utgangspunktet nektet å erkjenne problemene, har Ubisoft-sjef Yves Guillemot nå endelig bekreftet at XDefiant har underprestert og ikke innfridd forventningene. Denne kunngjøringen kom sammen med kommentarer om det etterlengtede Star Wars Outlaws, et spill som heller ikke nådde de ønskede salgsmålene.

Guillemot nevnte også at de planlegger å gi flere detaljer om XDefiant og dets fremtid i slutten av oktober, og sa:

"Vi hadde også bak forventningene til XDefiant, som vi vil gi dere litt flere detaljer om i slutten av oktober."

I forrige måned hørte vi først rykter om XDefiant og dets mangler, samt risikoen for at det kan miste Ubisofts langsiktige støtte hvis tallene og spillerbasen ikke forbedres og vokser før slutten av den tredje sesongen.

Spiller du XDefiant, og hva tror du om spillets fremtid?