XDefiant ikke blir lagt ned etter sesong 4

Det har gått mange rykter og rapporter helt siden XDefiant debuterte som antydet at spillet ikke akkurat har prestert i den grad Ubisoft håpet. Det siste ryktet begynte å svirre i går, og tegnet et veldig dystert bilde av at spillet var så dårlig at Ubisoft planla å trekke ut støpselet etter sesong 4 og effektivt drepe spillet. Dette ryktet har vist seg å være falskt.

I en kommentar på X har utøvende produsent Mark Rubin gått ut og uttalt at XDefiant ikke kommer til å gå noe sted, og at det er mange planer for spillet utover den fjerde sesongen og langt inn i det andre året.

"For å være krystallklar er det INGEN planer om å legge ned etter sesong 4. Jeg har bokstavelig talt vært i møter fra og med forrige uke for å diskutere år 2-planene våre. Men akkurat nå er vi superfokuserte på å forbedre den tekniske opplevelsen (som inkluderer nettkode) og legge til mer innhold for sesong 3 og 4."

Rubin bruker denne kommentaren til å bekrefte at spillertallene for XDefiant er nede, men han tilskriver dette til begrensede markedsføringsutgifter for sent for å sikre at teamet er på et bedre sted å forbedre spillet i forkant av et større markedsføringspush når det er nødvendig.

"Vi har gjort veldig lite markedsføring, så ja, tallene våre er nede, men det er bare for å gi laget tid til å få spillet på et bedre sted før vi bruker mer penger på markedsføring for å få nye spillere til spillet og for å få tilbake spillere som har forlatt det."

Uten faste data å gå på, har vi ingen anelse om hvor godt XDefiant presterer, men en ting er sikkert, det er ikke den eneste nye live-tjenestetittelen som sliter i det siste, da Foamstars og Concord er to av de største eksemplene i det siste.