XDefiant kan bli utsatt til neste måned

HQ

På Summer Game Fest ble det avslørt at Ubisofts nye skytespill XDefiant skulle lanseres i sommer. Men etter hvert som september skrider frem virker denne datoen mindre og mindre sannsynlig. I en ny oppdatering fra produsent Mark Rubin ser det også ut til at lanseringen av spillet har fått et lite problem.

Det hele skyldes sertifiseringsprosessen, som ikke gikk så bra i studioets første forsøk. "I slutten av juli startet vi denne prosessen, og vi fikk de første resultatene i midten av august, som var et Not Pass", skriver Rubin. "Vi innså da at vi hadde mer arbeid med å oppfylle kravene enn vi hadde forventet. Hvis det hadde bestått, ville vi ha kunnet sende ut produktet i slutten av august. Men det gjorde det ikke, så vi har brukt de siste 3-4 ukene på å løse disse problemene og gjøre oss klare til å sende inn en ny søknad."

En lansering i midten eller slutten av september er fortsatt mulig, men Rubin forbereder fansen på en litt større forsinkelse.

"Vi kommer forhåpentligvis til å sende inn en søknad til 1. partene om litt mindre enn to uker", sier Rubin. "Hvis det går greit, kan vi se for oss en lansering i midten eller slutten av september. Det er imidlertid sannsynlig at vi får en betinget godkjenning, noe som betyr at vi må gjøre en dag 1-oppdatering med noen siste rettelser for å sikre samsvar. Hvis vi må gjøre en dag 1-oppdatering, vil det forskyve lanseringsdatoen til begynnelsen eller midten av oktober."

Rubin virker imidlertid fortsatt trygg på spillet, og dette ser ut til å være et ganske vanlig og mindre tilbakeslag sammenlignet med noen større forsinkelser vi har sett de siste ukene. Kommer du til å spille XDefiant når det lanseres?