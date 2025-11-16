XDefiant opprinnelig startet som et nytt Splinter Cell

HQ

Det har nå gått hele tolv år siden det siste Splinter Cell ble utgitt. Og til tross for flere rykter har ikke noe nytt spill materialisert seg. Nå avslører et nytt intervju med utviklerne bak spillet Dispatch, hvor flere tidligere jobbet hos Ubisoft, at det kansellerte skytespillet XDefiant tilsynelatende begynte sitt liv som et Splinter Cell-spill.

I et intervju med Bloomberg avslørte Nick Herman at de jobbet med prosjektet i noen måneder, før de ble forstyrret av ledere som presset sin egen agenda - basert på det som var populært i markedet på den tiden - GAAS. Teamet prøvde å få det til å fungere, og ifølge Herman ble det laget noen kule prototyper. Men så begynte Ubisoft å jage Call of Duty - noe som tvang det lille teamet til å gjøre Splinter Cell-embryoet om til det som til slutt ble XDefiant.

En virkelig deprimerende historie, for å si det mildt. Ikke minst med tanke på at XDefiant ble lagt ned bare et drøyt år etter lanseringen, og kanskje får vi en dag vite mer om det som kunne ha blitt den neste Splinter Cell-tittelen.