XDefiant produsent: "Hvis spillet ikke er noe for deg, er det greit, du kan gå videre."

Ubisofts flerspiller-skytespill XDefiant har vært ute i litt over halvannen måned nå, og til tross for en noe kjølig mottakelse fra kritikerne, har det blitt tatt imot med åpne armer. Opplevelsen har imidlertid vært preget av en rekke bugs, som spillerbasen ikke har vært sene med å legge merke til. En kommentar om dette fikk spillets utøvende produsent, Mark Rubin, til å uttale seg på X her om dagen.

Det var X-brukeren @unfoundsoul4 som skrev:

"Jeg føler at XDefiant ble hastet ut på grunn av gta6 og black ops, hva er tankene dine @PixelsofMark @PlayXDefiant"

Som Rubin svarte:

Hastet ut? Nei. Det vi har er en motor som bare noen gang har vært en MMO. Så all infrastrukturen for et FPS har måttet bygges opp fra grunnen av. Selv CoD startet med ID-teknologi, som var en skytemotor. Apex startet med en skytemotor. Men for oss jobber vi med å utvikle helt ny teknologi i en motor som er designet for noe annet. Når det er sagt, er motoren veldig bra, men den krever mye arbeid, og med det arbeidet kommer det mange feil som andre motorer allerede har løst. Vi er ikke et skytespill som har vært ute i 20 år. Hvis du liker det vi prøver å gjøre, så hold deg til oss, og du vil se at ting blir bedre og nye funksjoner blir lagt til. Men hvis spillet ikke er noe for deg, er det ok, du kan gå videre.

Kort sagt sier Rubin at XDefiant er basert på en motor som opprinnelig ble bygget for MMO-spill, og at det vil ta tid for dem å glatte ut feilene og problemene som dette medfører, og hvis du ikke kan vente på det? Da er det bare å gå videre.