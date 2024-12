XDefiant sier farvel med siste oppdatering før serverne stenges

HQ

XDefiant Ubisofts er satt til å si sitt siste farvel denne måneden, med spillets servere som forblir aktive frem til juni 2025. Mark Rubin, spillets produsent, uttrykte stolthet over teamets innsats til tross for spillets kamper, og anerkjente det bittersøte øyeblikket. Den siste oppdateringen inkluderer nytt innhold som tre ekstra fraksjoner, seks nye arenaer og tre lineære kart fra fremtidige sesonger, noe som sikrer at spillerne kan nyte nye opplevelser i spillets siste måneder.

I tillegg til disse tilleggene introduserer oppdateringen en ny "Tactical"-modus og enklere måter å få erfaring mot roboter på, slik at spillerne kan nyte spillet i sitt eget tempo. Rubins avskjedsinnlegg på X formidlet takknemlighet til både utviklingsteamet og det lojale samfunnet, og sa: "Ikke alle reiser ender bra, men vi kan være stolte av det vi har oppnådd." Fans har fortsatt tid til å glede seg over XDefiant, med en kampanje som pågår for å redde spillet fra den nært forestående nedleggelsen.

Liker du å spille XDefiant, eller er du skuffet over å se det forsvinne?