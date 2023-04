XDefiant utvikler seg til å bli et flott skytespill, selv om live-premisset bekymrer meg

HQ

Når du ser på det i makroforstand, er det svært få grunner til ikke å være begeistret for Ubisofts XDefiant. Gratis å spille, støvler-på-bakken, arenaskytespill med en rekke ikoniske Ubisoft-merker. Det er egentlig et Ubisoft-vers (ja, dette eksisterer tydeligvis nå) ta på Call of Duty. Men til tross for at dette var tilfelle, gjorde ikke avsløringen for XDefiant mye for å få folk til å glede seg til enda et Ubisoft-skytespill, da dette er et live-service-prosjekt og gud vet at vi ikke trenger flere av dem.

Det har gått måneder, over et år for den saks skyld, siden XDefiant ble annonsert, og etter en lang periode med stillhet knyttet til spillet, forbereder Ubisoft seg tilsynelatende på å få dette prosjektet i hendene på spillere, da i dag en lukket beta for spillet offisielt starter. I ånden av denne innsatsen hadde jeg nylig en sjanse til å spille et par timer med XDefiant, og jeg er faktisk positivt overrasket over det jeg opplevde, selv om jeg fortsatt bekymrer meg for spillets fremtid.

HQ

Spillet er ganske selvforklarende. Du hopper inn i et av 14 kart for å spille en rekke forskjellige spillmoduser, som en samling unike fraksjoner. Spillmodusene er primært designet som et 6v6-spill, og er de som enhver Call of Duty-spiller umiddelbart vil gjenkjenne og inkluderer Domination, Occupy (aka Hardpoint), Hot Shot (Kill Confirmed), Zone Control, og Escort, som stort sett er en karbonkopi av Overwatch-spillmodusen. Herfra handler det rett og slett om å slå motstanderlaget til poenggrensen ved å skyte hverandre ned og samle så mange objektive poeng underveis. Hvis du har spilt et hvilket som helst arenaskytespill før, vil du føle deg hjemme her.

Dette er en annonse:

Det er ikke i spillmoduser at XDefiant ser ut til å skille seg fra andre skytespill, det er i fraksjonssystemet, som hvis du virkelig koker det ned, nesten føles som et heltesystem. For øyeblikket varierer fem fraksjoner, hver er skreddersydd for et Ubisoft-merke, noe som betyr at du har Far Cry 6's Libertads, Watch Dogs' DedSec, The Division's Cleaners, Splinter Cell's Echelon og Phantoms' Phantoms . Og mens begrepet "fraksjon" ville innebære at det er flere deler til en enkelt klasse, er de i virkeligheten delt mellom kjerneevnene du velger å gå i kamp med, som for eksempel den sleipe Echelon-fraksjonen enten kan bringe en usynlighetsevne eller en drakt som vil fungere som en rekognoseringsenhet og avsløre fiender i nærheten. Hver fraksjon har et spesifikt sett med andre evner som er til stede uavhengig av hovedevnen du velger, og som spiller inn i temaet til fraksjonen, for eksempel DedSecs Ultra-evne (tenk Overwatch's Ultimate) er alltid Lockout , som hacker og hindrer fiender i å bruke evnene sine, og dette er det samme for passive egenskaper på tvers av hver fraksjon.

Fraksjonssystemet er veldig godt implementert, og ingen fraksjon føles massivt sterkere eller verre enn den andre, og faktisk kan du enkelt velge hvilken som helst av fraksjonene og plassere dem inn i spillingen, for på slutten av dagen er XDefiant ikke et helteskytespill som Overwatch, noe som betyr at spillingen og metaen ikke er så stiv som Blizzard's-tittelen.

Selv om du egentlig ikke kan tilpasse mye på fraksjonssiden av ting, er våpnene et annet dyr. Uansett hvilken fraksjon du velger å spille, kan du bruke hvilket som helst av våpnene i XDefiant, og ved å få drap og erfaring når du bruker våpen, kan du utjevne dem for å låse opp tilbehør som gjør at de kan spesialiseres ytterligere på måten du har tenkt å spille på. Tilpasningspakken her minner om Call of Duty: Modern Warfare II's Gunsmith, bortsett fra at den er mer rudimentær og mindre kompleks å forstå. I hovedsak er det generelt bedre for spillere selv om buildcrafting tar en hit.

Dette er en annonse:

Selv om jeg liker våpentilpasningspakken, er jeg ikke en fan av at et spill har for mange progresjonsveier som finnes her, og det jeg mener er at XDefiant krever at du nivåer opp din faktiske konto, hver enkelt fraksjon og deretter hvert enkelt våpen. Å gjøre det vil låse opp nye våpen å bruke og vedlegg og så videre, og det er her live-service-elementene kryper inn og begynner å bekymre meg, da jeg allerede vet at jeg ikke vil ha tid til å virkelig utforske dette i sin fulle dybde når spillet til slutt lanseres, bare de som utelukkende forplikter seg til XDefiant vil.

Men uansett, tilbake til spillingen. Før du beveger deg bort fra skyting og generell følelse av XDefiant, vil jeg gjerne legge til at dette kommer over som en svært premium AAA shooter. Skytingen og bevegelsene føles flytende og responsive, og selv om time-to-kill-verdiene er ganske lave, betyr tempoet til XDefiant at du aldri er ute av handlingen lenge, noe som er akkurat det en arenaskytter ønsker å servere. HUD er også tett og raffinert og overvelder ikke med informasjon du ikke trenger.

I tillegg til dette er kartene, som er designet med to ord i tankene som vil gjøre hver skytter fan svak i knærne: tre baner. Hvert kart føles som et klassisk Call of Duty kart med overveiende tre baner å reise ned som krysses med forskjellige bygninger og smug og så videre, og mens jeg bare klarte å spille XDefiant i et par timer, føltes kartene intuitive og enkle å forstå, samtidig som de hadde mange kriker og kroker for å få hoppe på intetanende flankere. Oh, og det faktum at de fleste er basert på steder fra Ubisoft-spill gjør saken enda morsommere, ettersom du kan gå til The Division's ødelagte Times Square, Pueblito (basert på et sted fra Far Cry 6's Yara), Watch Dogs' Nudleplex og mer.

Selv om jeg vil tilskrive de forferdelige serverne og dårlige forbindelsene til det faktum at dette var en forhåndsvisning av pressen, lar inntektsgenereringen meg være litt bekymret. Dette er et gratis-å-spille-spill, noe som betyr at det må generere inntekter på en annen måte i tillegg til et rett kjøp, og dette betyr at XDefiant kan skryte av et kamppass, en butikk, premiumvaluta og alle de andre doodadene som prøver å få deg til å bruke penger på kosmetikk og andre tillegg som ikke legger til spillingen i noen form eller form.

Men ingenting av dette endrer det faktum at live-service-markedet er helt cutthroat uansett spill. Det er for mange spill i disse dager som krever din udelte oppmerksomhet, og ærlig talt er det umulig å forplikte seg til flere spill med live-elementer samtidig, og dette er det nettopp det faktum som bekymrer meg mest om XDefiant. For selv om dette spillet virker som et morsomt og underholdende skytespill, må det trekke folk bort fra titaner som Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, til og med Rainbow Six: Siege Og jeg tror ikke det er premiss og gameplay er unikt nok til å gjøre det i utgangspunktet, Nevermind da liksom klarer å opprettholde spillere uker og måneder etter lansering. MultiVersus så ut som en sikker hit med sitt unike konsept og interessante rollebesetning, men tre måneder senere hadde spillet en brøkdel av spillerbasen. Live-service-spill er på et vippepunkt.

Så selv om XDefiant helt klart er et spill som føles raffinert, premium og morsomt, kan jeg ikke helt si at det blir en hit ennå. Med sin free-to-play-natur og sitt stramme skytespill og action, kan jeg se at dette er et spill som trekker mange spillere ved utgivelse, men så blør spillerne etter dette. Forhåpentligvis kan den tettpakkede sesongbaserte innholdsplanen og støtten etter lansering (som lover nye kart, fraksjoner, våpen og mer) kvele dette, da det ser ut til at XDefiant kan være det neste store skytespillet og etterfølgeren til Siege, som allerede har passert sin syvende bursdag. Lang historie kort, du kan si at jeg er forsiktig optimistisk om XDefiant akkurat nå, og jeg håper virkelig det finner sin plass i markedet fordi dette er et veldig morsomt og godt designet skytespill.