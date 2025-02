Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition virker teknisk overlegent, men ikke et spill for alle

Den 29. oktober 2024 følte Nintendo Switch-spillere endelig at bønnene deres ble besvart da Nintendo kunngjorde Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition for Nintendo Switch den 20. mars. Rett før konsollens slutt kunne spillere skryte av å ha hele Xenoblade-serien konsentrert på samme maskinvare. Det opprinnelige Wii U-spillet er nå 10 år etter utgivelsen, og nesten fra den dagen Switch ble lansert, har Nintendo blitt tryglet om å portere det.

Og det er ikke så rart, for dette er et av de mest populære rollespillene på 2010-tallet, med en mer voksen tone og en mer seriøs historie enn resten av serien. X-en i navnet er også viktig, fordi det ikke er koblet til fortellingen i resten av Xenoblade-serien. Så mange vil ønske å få tak i denne nye utgivelsen, enten for å spille den for første gang eller for å se klassikeren på nytt på ny maskinvare og ta del i det nye innholdet på slutten av spillet. Og selv om det er for tidlig å snakke om det, fokuserer inntrykkene mine for øyeblikket på begynnelsen av spillet og dets første 4 kapitler. Og frem til dette punktet er det ingen forskjell i fortelling eller historie. Ankomsten av White Whale-skipet til Planet Mira som unnslipper fremmed konflikt og ødeleggelsen av jorden har ikke endret seg en iota siden 2015, og heller ikke utforskningen av Primordia eller etableringen av en base for den menneskelige kolonien.

Det var ikke den beste historien den gang, og det er ikke den beste historien nå heller, men den er fortsatt sterk nok til å smøre hjulene til omfattende, komplekse og detaljerte kamp- og utforskningssystemer i en enorm åpen verden som myldrer av liv. Vår karakter, en skreddersydd avatar, må bygge relasjoner med andre karakterer, fullføre oppdrag og oppdage hemmelighetene i sitt nye hjem. Skells, de berømte mechaene på spillets omslag, dukker ikke opp før mye senere, så det vi gjør i løpet av de første timene er å bli vant til kampsystemet deres, som i ettertid har blitt revurdert.

Hvis du husker Final Fantasys Limit-system, eller hvis du nylig spilte Sea of Stars, er det litt av hvert i Xenoblade Chronicles X: Definitve Edition. Vi må veksle mellom automatiske nærkamp- og avstands-angrep og aktivering av ulike spesialevner eller kunstarter som, når de brukes til rett tid, kan generere enorme mengder skade. I tillegg må du holde et øye med dine medspillere, ettersom bruk av visse kunstarter gir kampbonuser eller gjenoppretter helse. Du får stadig nytt utstyr, så du må oppgradere våpnene dine og kameratenes med jevne mellomrom. Det er ikke så mye mer du kan be om for å optimalisere spillopplevelsen, men jeg savnet en knapp for å få fortgang i samtaler eller scener, og en annen for for eksempel å utstyre deg med best mulig utstyr automatisk, slik de for eksempel har i Dragon Quest.

Du må tilgi meg for å være så tvetydig i disse første inntrykkene, men Xenoblade Chronicles X er et gigantisk spill, som også utvikler seg i et veldig sakte tempo, litt etter litt. Det tar mange timer før visse deler av historien faller på plass, og mange flere før de mest populære systemene kommer innen rekkevidde. Men det jeg kan si noe om, er at på et teknisk nivå har porteringen til Switch vært bemerkelsesverdig. Ikke så mye i det visuelle, selv om jeg setter pris på skarpheten i bakgrunnen og bevegelsene til karakterene og scenene, men i bevegelsesflyten, uten "mikro-skipping" eller andre begrensninger for å ta en maskinvare til sitt høydepunkt av intensitet. Mer positiv kan jeg ikke være for øyeblikket.

Misforstå meg rett, Monolith Soft. er et av de beste studioene i den japanske rollespillsjangeren, til og med i RPG-sjangeren over hele verden. Men kanskje det er visse forbedringer som vi kan forvente i en Definitve Edition som jeg ikke ser her. Xenoblade Chronicles X er en splittende tittel: noen mennesker elsker det, andre ikke. Hvis du kjente det i sin tid og elsket det, vil du kunne gjenoppleve historien og få "litt mer". Hvis det er første gang du spiller dette spillet og du har forutinntatte forestillinger om Xenoblade Chronicles 3, bør du endre tankesett og anta at dette er noe nytt og annerledes. Bedre eller verre, du får se.

