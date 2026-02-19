Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition er nå tilgjengelig

HQ

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Mira var et av de beste spillene vi spilte i fjor, rett før Nintendo Switch 2 ble utgitt. Det originale Wii U-spillet fikk sin etterlengtede ankomst på Nintendo Switch, og nå, på Nintendo Switch 2, kan vi gjenoppleve eventyrene våre i Mira i 4K og med 60 FPS.

Nintendo Today! -appen kom med kunngjøringen, selv om Nintendos X-kontoer allerede har gjentatt kunngjøringen. Oppgraderingspakken er tilgjengelig nå, og vi kan kjøpe den fra Nintendo eShop for den beskjedne prisen av £5 for å oppgradere vår versjon av Nintendo Switch-spillet til "Nintendo Switch 2 Edition", kjøpe den digitale versjonen av hele spillet direkte, eller senere, den 16. april, den fysiske versjonen for Nintendo Switch 2.

Vil du returnere til planeten Mira på Nintendo Switch 2? Hvis du er i tvil, kan du ta en titt på vår anmeldelse av spillet.