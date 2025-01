Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition trailer viser nytt innhold på Nintendo Switch

Nintendo er fortsatt stille om alle Nintendo Switch 2-ryktene, som er i ferd med å gå ut av hendene. I stedet har de i den første kunngjøringen i 2025 sluppet en ny trailer for Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, remasteren av Wii U-spillet fra 2015 som lanseres på Nintendo Switch den 20. mars.

Denne lange traileren avsluttes med en sniktitt på nye steder og karakterer. Nintendo har tidligere sagt at denne Definitive Edition vil komme med en ny kapittel-epilog, som muligens knytter seg til andre spill i serien, slik det skjedde med Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Nintendo kunngjorde også at en Exploration Support Pack vil være tilgjengelig for de som kjøper spillet digitalt før 6. april. Husk at Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition lanseres 20. mars, og vil sannsynligvis være et av de siste spillene Nintendo lanserer for Switch før Switch 2 kommer en gang sannsynligvis i år.