Xenoblade Studio hadde en hånd i utviklingen av Mario Kart World

Det har gått noen timer siden Mario Kart World endelig ble utgitt, og har startet sin reise mot å forhåpentligvis bli den samme knusende suksessen som forgjengeren. Vi ble virkelig imponert over spillet, og du kan lese anmeldelsen vår på denne lenken.

Nintendo har altså gjort det igjen. Men ikke alene. Det viser seg nå at de faktisk har fått litt hjelp. Den Nintendo-eide utvikleren Monolith Soft, mest kjent for Xenoblade -serien, kunngjorde via sosiale medier (takk Gamespot) at de bidro til utviklingen og skrev, oversatt av Bing :

"Mario Kart World, som Monolith Soft håndterte delvis kontraktsutvikling av miljøer, spor og karakterdesign for, er utgitt av Nintendo."

Monolith Soft har mye erfaring med å jobbe med Nintendo og har tidligere vært involvert i både The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vi vet også at både 1-Up Studio og Bandai Namco har vært inkludert i utviklingen av dette gigantprosjektet, som sies å ha startet så langt tilbake som i 2017.