Xeo setter lydopplevelsen tilbake i sentrum av spillopplevelsen

CES er egentlig ikke en spillmesse, spesielt ikke når teknologiverdenen er så sentrert rundt AI og robotteknologi nå for tiden. Det betyr imidlertid ikke at du ikke vil finne noen kule spillgreier her og der, for eksempel de oppslukende opplevelsene som tilbys av Xeo. Xeo 202-høyttaleren hadde en fantastisk, dundrende lyd, og selv om vi ikke fikk gå inn i podden selv, hørte vi at det også var en utrolig opplevelse.

Vi snakket med Bryan Overstreet fra Xeo på arrangementet, og spurte hvordan designprosessen var for å bringe lyden tilbake i forkant av spillingen. "For oss er det en av hovedkomponentene i spillopplevelsen", forklarte han. "Vi har kommet langt med visuelle kvaliteter, så det å kombinere det med noe akustisk godt er virkelig vårt fokus, og det er nettopp der Xeo 202 kom inn i bildet."

Xeo designer imidlertid ikke bare høyttalere for gamere, for teamet mener at lydkvaliteten er god nok til at alle audiofile kan ha glede av å lytte gjennom dem. "Noen ganger etter en lang dag med spilling har jeg lyst til å høre på god musikk, og da er det fint at de er allsidige, slik at jeg kan snu høyttalerne og gjøre dem om til min egen lille konsert", sier Overstreet.

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer informasjon om Xeos produktsortiment: