Siste nytt om Kina, Russland og Nord-Korea . Kinas president Xi Jinping ønsker i dag Vladimir Putin og Kim Jong Un velkommen til Beijing i forbindelse med feiringen av seiersdagen, og det er første gang de tre lederne viser seg offentlig sammen.

Toppmøtet, som ledsages av omfattende diplomatiske og militære oppvisninger, understreker Xis økende innflytelse i globale anliggender, samtidig som USAs allianser er under press på grunn av isolasjonistisk politikk. Vi følger med på om det blir inngått nye forsvarsavtaler i Asia og Stillehavsregionen.

Dette sammenfaller med en militærparade som viser frem avanserte våpen og orkestrerte seremonier, og som understreker lederskapets samhold og strategiske ambisjoner. Oppvisningen belyser også spenningene med Vesten og potensielle konsekvenser for den regionale stabiliteten.