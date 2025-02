Xi Jinping leder symposium med kinesiske teknologimoguler, deriblant Jack Ma

HQ

Kinas president Xi Jinping skal lede et etterlengtet symposium neste mandag, der målet er å styrke stemningen i den private sektoren i landet.

Arrangementet, der noen av Kinas mest innflytelsesrike næringslivsledere, deriblant Alibaba-grunnlegger Jack Ma, vil delta, kommer på et kritisk tidspunkt. Kilder avslører (via Reuters) at personer som Tencents Pony Ma, Xiaomis Lei Jun og Huawei-ledere også vil være til stede, noe som gjenspeiler en sterk representasjon fra teknologisektoren.

Symposiet setter søkelyset på Kinas pågående problemer med økonomisk vekst og økende spenninger med USA, særlig på teknologiområdet. Nå som Jack Ma er tilbake i offentligheten etter flere års fravær, håper mange at arrangementet vil bidra til å gjenreise tilliten i næringslivet.

Det er ventet at møtet vil bidra til diskusjoner om hvordan man kan utvide den innenlandske og internasjonale virksomheten på bakgrunn av teknologikrigen mellom Kina og USA. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette møtet vil forme Kinas forretningslandskap.