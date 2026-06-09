Xi Jinping lover sterkere bånd til Nord-Korea etter at det offisielle besøket er avsluttet

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Kinas president Xi Jinping avslutter sitt to dager lange besøk i Nord-Korea, hans første siden 2019. Det har vært to dager fylt til randen med alt fra rød løper-show til avanserte akrobatiske oppvisninger, åpenbart i et forsøk på å imponere.

Som BBC rapporterer, ser det ut til at det ikke er inngått noen konkrete avtaler mellom de to partene, men Xi beskrev likevel de to landene under en bankett som «forbundet av fjell og elver og med en felles skjebne».

De to bekreftet også overfor de tilstedeværende mediene på en pressekonferanse at de har nådd en viktig «konsensus», nemlig at de to må «gripe tidens trend». Med dette antas det at de to maktene vil styrke båndene sine fremover.

Mens Kina er Nord-Koreas største økonomiske velgjører, har analytikere bemerket at det tilsynelatende ikke var noen diskusjon om denuklearisering, et tema som tidligere har vært debattert mellom de to.