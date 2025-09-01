Xi, Putin og Modi møtes i Kina til SCO-toppmøte
Lederne for Kina, Russland og India presser på for en ny verdensorden og regionalt samarbeid.
Siste nytt om Kina, Russland og India. Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin og Indias statsminister Narendra Modi møttes i går til SCO-toppmøte i Tianjin for å diskutere økonomisk og sikkerhetspolitisk samarbeid.
Xi oppfordret medlemslandene til å utnytte sine enorme markeder og fremme inkluderende global styring. Putin understreket behovet for et balansert sikkerhetsrammeverk i Eurasia. Modis tilstedeværelse understreket den økende solidariteten i en tid med vedvarende spenninger med vestlige makter.
Samtalene berørte også handelslettelser, energi og teknologiske partnerskap, noe som signaliserte en ambisjon om å omforme regionale og internasjonale allianser. Et toppmøte som gjenspeilte et felles ønske om å redusere vestlig innflytelse og styrke det multilaterale samarbeidet i Asia.