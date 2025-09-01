HQ

Siste nytt om Kina, Russland og India . Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin og Indias statsminister Narendra Modi møttes i går til SCO-toppmøte i Tianjin for å diskutere økonomisk og sikkerhetspolitisk samarbeid.

Xi oppfordret medlemslandene til å utnytte sine enorme markeder og fremme inkluderende global styring. Putin understreket behovet for et balansert sikkerhetsrammeverk i Eurasia. Modis tilstedeværelse understreket den økende solidariteten i en tid med vedvarende spenninger med vestlige makter.

Samtalene berørte også handelslettelser, energi og teknologiske partnerskap, noe som signaliserte en ambisjon om å omforme regionale og internasjonale allianser. Et toppmøte som gjenspeilte et felles ønske om å redusere vestlig innflytelse og styrke det multilaterale samarbeidet i Asia.