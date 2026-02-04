Xi og Putin bekrefter de strategiske båndene når Ukraina-krigen nærmer seg fireårsdagen

HQ

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin brukte en videosamtale onsdag til å understreke styrken i deres bilaterale forhold, bare dager før fireårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Putin beskrev båndene til Beijing som en viktig stabiliserende faktor i et stadig mer turbulent globalt miljø, mens Xi etterlyste en langsiktig "grand plan" for å utdype samarbeidet mellom de to landene.

Samtalen understreket hvordan Kina har blitt Russlands viktigste økonomiske partner etter at vestlige sanksjoner isolerte Moskva på grunn av krigen i Ukraina. Handelen mellom de to landene har økt kraftig siden 2022, noe som har styrket et partnerskap som lederne kalte "uten grenser" bare noen dager før russiske tropper gikk inn i Ukraina. Xi og Putin møttes sist personlig i Beijing i september, under en militærparade der Nord-Koreas leder Kim Jong Un deltok.

Mens Beijing insisterer på at landet ikke er en part i konflikten, har Ukraina og flere europeiske regjeringer anklaget Kina for indirekte å støtte Russlands krigsinnsats, noe Kina benekter. Samtalen fulgte etter møter denne uken mellom høytstående kinesiske og russiske diplomater i Beijing, der begge sider sa at de hadde kommet til bred enighet om globale sikkerhetsspørsmål, noe som signaliserte fortsatt koordinering nå som krigen trekker ut i et fjerde år...