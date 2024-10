Xiaomi 14T Pro

Det er litt av en sesong for smarttelefonlanseringer. Vi har nettopp sett Google lansere sin mest omfattende, og kanskje beste, serie av Pixel -telefoner noensinne, Samsung har allerede sluppet en ny Fold og Flip, og Apple stjeler fortsatt overskrifter med lanseringen av iPhone 16 og Apple Intelligence. Midt i dette kaoset har Xiaomi lansert en oppdatering til sin ellers ganske populære 14 kalt "14T Pro", som, i likhet med mange smarttelefoner med lignende navn, er en slags mellomting.

HQ

Du har en 14, du har en 14 Ultra, og nå har du en 14T, som er designet for å være mer budsjettvennlig, men det er også den eneste telefonen i den line-up som har en "Pro" på baksiden. Nei, Xiaomi gjør ikke seg selv noen tjenester med forvirrende markedsføring, men det betyr ikke at telefonen er uinteressant.

På innsiden finner du ikke den nyeste Snapdragon, men en Mediatek Dimensity 9300 SoC. I tillegg har den opptil 1 TB UFS 4.0-lagringsplass og 12 GB RAM, tre kameralinser, stereohøyttalere, et 5000 mAh-batteri med 120 W kablet lading og 50 W trådløs lading, og en prislapp på rundt 650 pund. Ytelsen er sublim, ingen tvil om det, og selv om det er vanskelig å kommentere ytelsen til smarttelefoner i løpet av de fem-seks årene de fleste forventer å ha den samme telefonen, forble den rask og responsiv gjennom hele vår ganske lange testperiode, der all slags funksjonalitet ble møtt med rikelig med hestekrefter. I referansetester som AnTuTu og GeekBench presterer Dimensity 9300 mildt sagt ganske bra, men selv om vi ikke opplevde betydelig termisk struping som noen andre medier, blir telefonen varm under press, for eksempel når du tar bilder med lang eksponering eller spiller i noe som Genshin Impact.

Rammen er av aluminium, baksiden er av matt glass, hele pakken er IP68-sertifisert, ja, selv om dette teknisk sett er en billigere versjon av 14, er 14T Pro ikke en smarttelefon som har åpenbare mangler, og hvis du enten foretrekker Leicas fargefiltre, Xiaomis HyperOS eller bare liker utseendet, så er dette et rimelig kjøp, selv om vi savner skinnryggen de har tilbudt tidligere.

Dette er en annonse:

På samme måte er skjermen mer enn du forventer. Vi snakker om en 6,67" 1220x2712 AMOLED-skjerm på 144 Hz med støtte for Dolby Vision, HDR10+ og opptil 4000 NITS lysstyrke under de rette forholdene. Det er en fingeravtrykksleser under glasset og et lite hull for et forbedret 32 megapikslers selfiekamera. 1220p og 144Hz i en telefon for rundt £ 650? Det er ikke dårlig. Selve brukergrensesnittet kjører imidlertid med 120 Hz, så det krever at appene du kjører spesifikt støtter en høyere bildefrekvens. Og det er heller ikke en LTPO-skjerm, så det er ingen detaljert kontroll for å tilpasse skjermen og den opprinnelige bildefrekvensen.

Xiaomi fortsetter samarbeidet med Leica, og den legendariske kameraprodusenten bidrar nå også med innspill til objektivvalg og spesifikke maskinvarejusteringer. Resultatet er et 50 megapikslers 23 mm vidvinkelobjektiv med optisk stabilisering, et 50 megapikslers 60 mm teleobjektiv med 2,6 optisk zoom og et 12 megapikslers 15 mm ultravidvinkelobjektiv på 120 grader. Alle disse er Leica-objektiver, og selv om de ikke alltid resulterer i bransjeledende bilder, har de noe som mange andre telefoner mangler - en holdning. Dette kommer i form av ganske jevn fargekjemi og dynamisk omfang, som kanskje ikke matcher de automatiske systemene som skjerper iPhone- og Pixel -bilder, men som likevel gir avgjort imponerende resultater her og der.

Alle tre objektivene klarer seg faktisk i både gode og relativt dårlige lysforhold, og gir ofte dramatiske bilder med fokus på ekstreme fargetoner. Ja, det betyr at du mister litt realisme, men til gjengjeld får du ofte ganske kraftfulle bilder som beholder detaljene i skyggene.

Xiaomi kommer imidlertid ikke unna det faktum at et teleobjektiv med bare 2,6 ganger optisk zoom er litt kjedelig å bruke. Dybdeskarpheten på hovedsensoren er så myk at du lett kan bruke dette som et portrettkamera, og nå som du ikke kan bruke teleobjektivet til å komme mye nærmere motivet uten å bruke digital beskjæring, er det ikke så mye å glede seg over. Xiaomi kompenserer imidlertid for dette med et vell av Leica-spesifikke innstillinger som er overraskende morsomme å leke med.

Dette er en annonse:

Som det ser ut nå, kan du velge dette eller et vanlig Galaxy S23. Det er ganske utrolig hvor stor forskjell det er, og det er sammenligninger som disse som taler til Xiaomis fordel. Ja, det er litt forvirrende hvilken telefon i 14-serien du faktisk bør kjøpe, og det er skuffende at vi også her kjøper en telefon uten strømforsyningen du trenger for å lade den, men dette er en ganske solid smarttelefon med veldig, veldig få reelle fallgruver.