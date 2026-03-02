Gamereactor

Xiaomi avduker formelt ny hyper EV

Prototypen ble opprinnelig avduket gjennom Gran Turismo 7.

Til tross for at den startet sitt liv som en prototyp i Gran Turismo 7, ble bilen igjen vist frem under Xiaomis siste MWC-utstilling, omplassert som "Xiaomi Vision Gran Turismo" - en EV-hyperbil med det som ser ut til å være en svært slående visuell profil.

Bilen vil bli vist frem fra og med i dag i Barcelona, hvor vi antagelig vil få vite mer om drivlinje, kraftforsyning, rekkevidde og andre nøkkelfaktorer, men Xiaomi var under presentasjonen mer interessert i å snakke om downforce, luftmotstandskoeffisienter og andre aerodynamiske detaljer.

Presentasjonen var også bemerkelsesverdig for å avduke bilens interiør, med det Xiaomi kaller "kokongformet sofa", med en slags konstruksjon i ett stykke som danner de to hovedsetene.

Foreløpig er det en trailer nedenfor som viser både interiør og eksteriør.

