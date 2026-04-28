Xiaomi erter vanvittige ytelsestall for YU7 GT

Selv om de har holdt tilbake for en mer internasjonal utgivelse, har Xiaomi fortsatt konsekvent imponert i tilgjengelige markeder med sine elbiler, og den kommende YU7 GT ser ikke ut til å være noe unntak.

Det er en ytelsesversjon av deres EV SUV, planlagt for utgivelse i mai i utvalgte markeder, og de første spesifikasjonene på bilen, som nå er avslørt gjennom Arena EV, ser ut til å antyde at det er et direkte monster.

I forkant av den fullstendige avsløringen har Xiaomi bekreftet rundt 989 bremsehestekrefter og en toppfart på rundt 300 kilometer rundt, noe som gjør den til en av de raskeste elektriske SUV-ene på markedet. Videre hevder Xiaomi en rekkevidde på 705 kilometer (selv om dette er CLTC, ikke WLTP, så forvent litt mindre etter vestlig standard).

Selv om det ikke er helt bekreftet, forventes en 0-100 km/t-tid på rundt 2 sekunder, noe som igjen bekrefter at dette kommer til å bli seriøst raskt.

Det er også en europeisk vri. Xiaomi sier at deres europeiske FoU-senter har spilt en nøkkelrolle i finjusteringen av bilens kjøredynamikk, med sikte på en mer "tysk stil" bak rattet.