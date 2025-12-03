Xiaomi går offisielt forbi Tesla på EV-salg i Kina

HQ

Teslas salgsnedgang globalt har vært ganske sterk de siste årene, men før det hadde de sterke salgsmilepæler i mange markeder. På bare 19 måneder har imidlertid salget deres blitt forbigått av ingen ringere enn Xiaomi.

Ja, siden de kom på markedet i april 2024 har de passert 500.000 solgte biler, og bare i oktober i år klarte de å selge 33.662 YU7-er sammenlignet med 26.100 Tesla Model Y i Kina, ifølge GizChina.

YU7 har raskt blitt en av Kinas mest populære crossover-elbiler med over 400 000 solgte elbiler i 2025 - og de planlegger å kickstarte det europeiske salget i 2027.

Det forventes at det mindre Model 3-alternativet, SU7, vil komme før den tid.