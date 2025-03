Nå er det ikke slik at nettbrettmarkedet utenfor Apples lille, lukkede Edens hage er i fullstendig tilbakegang. Markedet trenger fortsatt både billigere og dyrere nettbrett som kjører Android, og hvis det er akkurat det du er ute etter, er den nyeste Xiaomi Pad 7 Pro ikke noe dårlig sted å starte, selv om det egentlig ikke er noen nye, innovative ideer å finne her.

Dette subtile, anonyme og definitivt kjedelige skallet består av alle de riktige materialene og dimensjonene. Dette er bare en iPad, fra aluminiumsrammen med de avrundede skjermkantene til vekt og dimensjoner. Til og med magnetstripen som brukes til å dokke Xiaomis egen penn, ser lik ut. Det er ingen sprø farger, ingen dristige designelementer, dette er så reaksjonært som det kan bli.

Men du kan ikke si at den ikke er vakker, det er en helt annen sak. Skjermen er en 11,2 IPS LCD i 2136x3200 (ja, ikke OLED), men til gjengjeld kjører den med 144 Hz og er i stand til ca. 1000 NITS med støtte for HDR10, Dolby Vision, og til og med en alltid-på-skjerm. Med andre ord er den ganske pålitelig og behagelig å bruke, og med tanke på at den koster rundt $440 (priser i påvente) og en iPad Air starter på $599, er det ikke dårlig i det hele tatt.

Innvendig er det en Snapdragon 8s Gen 3, samt opptil 512 GB UFS 4.0-plass, 12 GB RAM, WIFI 7, stereohøyttalere og et 8850 mAh batteri, egentlig ikke et sentralt stridspunkt her. Enten du jobber i Adobe-pakken, tar notater med Xiaomis ganske fine Focus Pen, eller redigerer video, blir Pad 7 Pro ikke for varm eller treg, den er faktisk helt fin.

Og det er faktisk flere gode nyheter, overraskende nok på programvarefronten. Jeg forventet at Xiaomis HyperOS som kjører på toppen av Android 15 skulle være distraherende, men det motsatte er faktisk tilfelle. HyperOS kom aldri i veien under testingen, med full Google Gemini -implementering og fokus på andre Google-funksjoner. Det finnes også en rekke fine multitasking-funksjoner som gjør det ganske intuitivt å sette opp større lerret med flere apper. Det finnes også en Desktop Mode som gjør nettbrettet om til en ganske anstendig mini-laptop, og sammen med Xiaomis Apple-kopierte magnetiske tastatur, er det hele bra.

En anmeldelse som denne kan lett bli lang hvis man vil gå grundig inn på hver minste lille funksjon, men for å være ærlig er Pad 7 Pro et ganske bra nettbrett som utvilsomt vil oppfylle de fleste viktige behov hos både vanlige brukere og entusiaster. Solid ytelse, pålitelig skjerm, fint tilbehør og et overraskende responsivt brukergrensesnitt - du får alt dette for en billig penge, og det fremstår som et solid alternativ til Samsungs dyrere Galaxy Tab -familie, og kanskje mer som en direkte konkurrent til OnePlus Pad.

Med andre ord har Xiaomi faktisk oppnådd målet sitt her, og selv om det delvis er ved å se Apple i øynene, har de oppnådd det, det er bare slik det er.

