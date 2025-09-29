Xiaomi setter fart på mobilspillingen med et nytt retro-etui til flaggskiptelefonen sin

HQ

Å spille spill på mobiltelefoner er fortsatt et kontroversielt tema for noen. Til tross for at Android og iOS til sammen utgjør verdens største spillplattform med over to milliarder spillere, hevder noen at dette ikke er ekte spill.

Hvis du er en av dem som har dette noe snevre synet på hva et spill kan være, så har Xiaomi kanskje noe du vil like. Det kinesiske selskapet annonserte nylig sitt flaggskip, Xiaomi 17 Pro, som har en litt uvanlig funksjon med en mindre skjerm plassert rundt kameraene på baksiden.

Denne kan brukes til å raskt sjekke været og lignende informasjon, i tillegg til at den gjør det enklere å ta stilige selfies. Men det er også en annen funksjon, ettersom Xiaomi lanserer tilbehøret Retro Handheld Console Case, som forvandler telefonen til noe som minner om den originale Game Boy (med en skjerm som er omtrent 6000 ganger bedre). Den har til og med sitt eget batteri og inkluderer Angry Birds 2.

Vi antar at Retro Handheld Console Case også vil bli utgitt her til lands, men prislappen er ennå ikke bekreftet for verken den eller Xiaomi 17 Pro. I Kina koster imidlertid dette telefonvesken 300 yuan (ca. £ 31,5 / € 36), noe som kan gi en indikasjon på hva det vil koste i vår del av verden.

En interessant detalj angående Xiaomi 17 Pro er at det faktisk ikke er noe modellnummer 16, ettersom det forrige var 15. De hopper rett og slett over 16 for å matche Apples modellnumre i håp om å konkurrere med dem, og selskapet legger ikke engang skjul på at dette er årsaken til den litt merkelige nummereringen.