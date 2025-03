Xiaomi Smart Band 9 Pro

Selv om konseptet ikke er nytt, er det likevel noe vilt ved å ikle seg en smartklokke med fargeskjerm, appvalg, sporing av en myriade av treningstyper og ganske responsiv varslingsstøtte for rundt £65. Mange av funksjonene vi tar for gitt på en Apple Watch eller en WearOS-basert smartklokke, er ikke eksklusive eller spesielle, men det er nettopp det som er poenget når man blir minnet på hvor mye ekstra vi betaler for disse relativt små livskvalitetstilleggene. £65. Det er virkelig ikke mye.

Men det er det Xiaomis Smart Band 9 Pro koster, og det representerer faktisk en prisøkning, for tidligere har Xiaomis ikkePro Smart Band -serie kostet, vel, noe sånt som halvparten av det. Noen anmeldelser anser til og med kostnadsøkningen for å være et viktig stridspunkt.

Det som gjør dette til en Pro er at vi i hovedsak dropper de elliptiske skjermformatene som gjør dem stort sett ubrukelige for faktisk varslingslesing og hverdagsbruk. Nei, Smart Band 9 Pro er utstyrt med en 1,74" AMOLED-skjerm i et litt strukket, men fortsatt vanlig skjermforhold. Det betyr at det er langt mer plass til... ja, alt mulig, og en 336x480 AMOLED med opptil 1200 NITS er faktisk ikke så verst - selv om klokken er altfor treg til å justere lysstyrken automatisk.

Den er 5ATM-sertifisert, så du kan enkelt dykke med den, og batterilevetiden med dette lette operativsystemet er rundt 20 dager, så det er vanskelig å klage der. Det skal selvfølgelig sies at dette ikke umiddelbart føles som en klokke som er mye dyrere enn £ 65. Spesifikasjonene, den større skjermen, alt er luksus, men når det gjelder materialer, de små fysiske detaljene, og kanskje spesielt TPU-remmen, er det fortsatt en lang vei å gå før budsjettvennlige smartklokker føles som sine premium-kolleger.

Og så er det programvaren. Det er selvfølgelig Xiaomis eget operativsystem, som kobles til smarttelefonen din via Xiaomis treningsapp og er ganske lett (det må den være for å levere den batterilevetiden), men som nå hevder å ha ganske mange funksjoner likevel. Dette betyr imidlertid ikke at Xiaomi unngår de vanlige problemene du støter på med proprietære smartklokke-brukergrensesnittparadigmer. Varsler er bundet sammen i et sammensurium, og det er ganske ujevnt hvilke som vises riktig med app-miniatyrbilde og formatert informasjon, og hvilke som ikke gjør det. Noen varsler dupliseres umiddelbart på klokken, mens andre ikke gjør det, og det er ingen ekte "smart"-funksjon her. Det finnes ingen appbutikk, så det finnes ingen app for å styre Hue -lysene dine, eller en app som fungerer med Tidal i stedet for Spotify. Det hele er begrenset, restriktivt og ensidig i sitt fokus.

Når det gjelder selve funksjonen til klokken, dvs. grunnleggende smartklokkeoppgaver, urskiver og sporing av søvn og trening, er det ikke på langt nær like mange problemer, og vi opplevde ganske responsiv sporing og utførelse av disse grunnleggende oppgavene.

Denne smartklokken er billig, spør du meg, det er den bare. Det finnes kanskje såkalte "band" som er enda billigere, men 65 pund for Xiaomis økosystem og denne mye større og brukbare skjermen gjør at den er ganske lett å anbefale, til tross for de feilene som naturlig nok oppstår når en klokke mangler WearOS, eller WatchOS. Dette er mer begrenset i sin funksjonalitet og bygge kvalitet kunne gjøre med et løft, men hvis du vet hva du får inn, det er ikke dårlig i det hele tatt.

