Grensene for hva en liten høyttaler kan prestere har blitt flyttet gang på gang det siste tiåret, og etter min ydmyke mening er det JBL og kanskje fremfor alt Marshall (via Zound Industries) som har vært best her de siste fem årene. Sony, Bose, Sonos og andre har vært like bak, men det er Emberton (Marshall) og Charge (JBL) som har overbevist meg mest i dette segmentet, der formfaktoren ikke overstiger størrelsen på en termos, men tilbyr en lydprofil som virker minst 10 ganger større.

Lyden er varm, naturlig og luftig med akkurat passe mye bass og veldig god diskantkontroll.

Inntil nylig hadde jeg aldri testet en Bluetooth-høyttaler fra kinesiske Xiaomi, og med tanke på at de produserer like mange elbusser i full størrelse som de spesialiserer seg på smarte hjem, mobiltelefoner, TV-er, robotstøvsugere og alt derimellom, hadde min ekstraordinære evne til å bygge opp forutinntatte meninger på dumt kort tid - som ofte viser seg å være 100 % feil - allerede slått inn. Hvor bra kan dette egentlig være? Mye, mye bedre enn jeg kunne ha forestilt meg, viser det seg. Til tross for at den bare koster rundt 60 pund. Til tross for at den har verdens minst fantasifulle navn. Til tross for at den er på størrelse med en 500 ml flaske. Til tross for alt dette er Xiaomi Sound Outdoor rett og slett god.

Den er vanntett, slitesterk og stilig.

Denne lille høyttaleren måler 20 cm x 6,8 cm og veier bare 600 gram. Den er vanntett (IP67), støtsikker og dekket av en gummiaktig overflate som, sammen med den oransje flensen (på den svarte modellen, som vi testet), får den til å minne veldig om et JBL-produkt. Den har et batteri med en kapasitet på 2600 mAh som gir 12 timers spilletid, og det tar omtrent tre timer å lade batteriet opp til maks, fra det er tomt. Det er to drivere inni og to bassreflekser (en på hver side), og du kan enkelt koble sammen to av dem via Mi-appen for å styre dem til å spille stereo. Du kan også koble 100 av dem sammen for å lage en line array hvis du ønsker det. Bluetooth-standarden som støttes er den nyeste (5.4), og frekvensområdet er 60 Hz opp til 20 kHz.

For rundt £60 kan du virkelig ikke finne en bedre Bluetooth-høyttaler i dag.

Lydprofilen her er varm og leken på en måte som minner meg om Bose, JBL og Marshall. Xiaomi har heldigvis innstilt sin nye høyttaler på en bredere type musikk av ulike typer og sjangre enn for eksempel Sony, og det setter jeg pris på. Sound Outdoor har ingen problemer med Nestors nye låter der distpedalene misbrukes fritt, og den presterer minst like bra når jeg dunker The Strike med testreferanselåten "Overtime". Xiaomi har ikke gått i voice forward-fella som Apple i stor grad har gitt videre til de fleste konkurrentene, og når det gjelder miks, setter jeg pris på det også. Brandons stemme er rett i miksen når jeg lytter til 11 am fra den nylig utgitte Morning View XXIII og det samme gjelder Stingas stemme når jeg spiller Seven Days. Denne høyttaleren låter veldig bra. Lyden er aldri så "bass boost"-innskrenket og spisset som mange mindre Bluetooth-høyttalere kan ha en tendens til å være, i stedet er den luftig, lett å spille og morsom - hele tiden. Og like bra er ulike podkaster der stemmene føles naturlige uten å være kjedelige, noe som betyr at jeg bare kan bøye meg i støvet for Xiaomis evne til å konkurrere med de beste her.

For rundt £60 får du ikke en bedre Bluetooth-høyttaler. Uansett hvor du ser.