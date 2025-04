Xiaomi Watch S4

Xiaomi har på rekordtid etablert seg som et av verdens største teknologiselskaper, så stort at de i 2014 klarte å bli Kinas største telefonselskap. Dette er litt av en bragd med tanke på at de lanserte sin første telefon bare tre år tidligere, ett år etter at de ble grunnlagt. På det europeiske markedet er nok undermerket Redmi bedre kjent. Hvis det frie markedet hadde vært en bodybuilding-konkurranse, ville det definitivt ha vært en dopingtest. Som en stor aktør i markedet er det fornuftig å ha og tilby kundene et komplett økosystem, og det inkluderer smartklokker.

Xiaomi har alltid bestrebet seg på å levere den beste og nyeste teknologien til lavest mulig pris, og S4 Watch er intet unntak. Prisen her går helt ned til 130 pund. Jeg sliter imidlertid litt med Xiaomis navngivning. Deres andre klokke heter Watch 2, det finnes GT og Pro versjoner, og de andre variantene de har er under merket Redmi.

For den relativt lave prisen på £130 får du en 466x466, 1,43" AMOLED-skjerm, og en overraskende godt bygget klokke. Designet er veldig klassisk, og selv om det er veldig individuelt, er jeg faktisk glad for at de har prøvd å bruke store ikoner i stedet for de små, som er uleselige på mange andre klokker. Pikseltettheten er relativt høy med 326 PPI, og klokken har en lysstyrke på 1 500 nit, med en toppverdi på 2 200 nit. Min eneste kritikk er at fargene, eller rettere sagt ikonfargene, er litt kjedelige - jeg skulle ønske at det ble brukt flere sterke farger. Kronen på klokken kan roteres, men det er i seg selv ikke revolusjonerende, med mindre du skriver salgsargumenter for akkurat denne klokken.

Et av klokkens kjennetegn er at den kan endre utseende. Vi snakker ikke bare om en ny reim, men også selve urskiven kan endres, og du kan til og med få komplette pakker der alt passer og matcher. Ja, noen elementer kan ikke kjøpes separat, men kan bare kjøpes som en komplett pakke. Det er ganske elegant, og jeg elsker konseptet. Som standard kommer den i flere design og med en nydelig aluminiumsramme. Det er fint, men byggekvaliteten og spesielt brukergrensesnittet på klokken trenger litt finpuss for å være på nivå med de dyrere modellene. Batteritiden er imponerende, og vi klarte over to uker med regelmessig bruk.

Den medfølgende appen heter Mi Fitness, og jeg må si at antallet tillatelser som trengs for å få den til å fungere, var ganske overveldende. Den er funksjonell, men det er også det. Det hele er litt for standardisert, og jeg skulle gjerne sett at man hadde brukt mer tid på å utvikle et mer tiltalende appdesign, for ikke å snakke om noen flere urskiver, som den mangler. Men som sagt, den er ganske funksjonell. Den støtter omtrent 150 sportsgrener, dobbel GPS, og det finnes til og med en egen skimodus med fallalarm og alt mulig.

I motsetning til andre, er det også støtte for VISA- og Mastercard-betalinger gjennom en NFC-brikke. Jeg må imidlertid innrømme at jeg ikke har prøvd det lokalt av den enkle grunn at jeg ikke liker å betale med klokke, det gjør det rett og slett for lett å bruke penger.

Det finnes en bedre programvare som heter Xiaomi Smart Hub, men den er bare tilgjengelig med en nyere smarttelefon av samme merke som støtter HyperOS 2. Jeg vet ikke hva som mangler av funksjonalitet på den måten, men å utelate en hel app og knytte den til bruk av samme mobiltelefonmerke, virker litt merkelig.

Der klokken mangler - og det kan godt være at det er jeg som har fått et defekt eksemplar eller glemt en viktig oppdatering - er pulsmålingen... Den er ikke god. Faktisk fungerer den ikke i det hele tatt, med mindre jeg på magisk vis har kommet i fantastisk form og faktisk veier 20 kg mindre enn jeg trodde jeg burde. Det er en lignende historie med Bluetooth-avspilling fra klokkens interne minne: Det hoster og hakker som en gammel slepebåt og er fylt med digital støy som en gammel oppringt internettforbindelse over telefonkabler. Det kan rett og slett ikke stemme, det må være en feil. Spesielt fordi det gjør klokken helt ubrukelig til trening, noe som ikke gir særlig mening ettersom den teller kalorier og skritt som den skal. Og i min verden er logging av trening og aktivitet sannsynligvis noe av det mest essensielle en smartklokke bør gjøre.

Så vi lander på en poengsum nå, og hvis det kommer en oppdatering som fikser disse svært grunnleggende feilene før testeksemplaret sendes tilbake, vil anmeldelsen og poengsummen bli endret for å gjenspeile det. Vi har testet Xiaomi-produkter før, også nylig, og de pleier ikke å ha funksjonalitetsproblemer.