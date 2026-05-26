Xiaomi YU7 knuser Nürburgring-rekorden for SUV-er

HQ

Det finnes selvsagt egne rekorder for ulike typer kjøretøy på den legendariske Nürburgring, inkludert en for SUV-er, og den rekorden ble nettopp slettet av kinesiske Xiaomi, som har kjørt runden med sin imponerende SUV EV, YU7.

Som Top Gear har rapportert, har Xiaomi nå satt den raskeste produksjons-SUV-runden som noensinne er registrert på Nürburgring Nordschleife, med en lynrask runde på 7.34.931 minutter, og slår den tidligere rekordholderen, Audi RS Q8 Performance, med nesten to sekunder.

Det er egentlig ikke overraskende med tanke på tallene. YU7 GT har et firehjulsdrevet oppsett med to motorer som produserer omtrent 990 hestekrefter, og en oppgitt toppfart på 300 kilometer i timen. Den bruker også Xiaomis nyeste HyperEngine V8S EVO-drivverksteknologi og en batteripakke på 101,7 kWh som gir en rekkevidde på opptil 705 km med CLTC. Denne standarden er ikke den samme som WLTP, så forvent at den vestlige rekkevidden vil være lavere.