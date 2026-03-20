Xiaomis høyytelses YU7 GT ser ut til å ha lekket

Xiaomi er neste high-performance EV har tilsynelatende lekket i forkant av sin offisielle debut. Nye regulatoriske arkivering i Kina har avslørt Xiaomi YU7 GT, en ytelse-fokusert versjon av merkets kommende elektriske SUV, og i henhold til data publisert av Kinas Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), YU7 GT vil levere en massiv 990 hestekrefter fra en dual-motor all-wheel-drive oppsett. Det setter den i konkurranse med high-end performance SUV-er som Porsche Macan Turbo. Dette er ifølge InsideEVs.

Drivlinjen støttes av en stor batteripakke på 101,7 kWh, med en offisiell rekkevidde på opptil 705 kilometer under Kinas CLTC-testsyklus, som er kjent for å være mykere enn WLTP.

Ytelsesdetaljer utover rå effekt er ikke helt bekreftet, men forventningene er høye. Visuelt fremstår GT-modellen som mer aggressiv enn standard-SUV-en. Bilder fra myndighetene viser revidert aerodynamikk, inkludert en større diffusor bak og spoiler (ekstrautstyr), sammen med ytelsesfokuserte detaljer som større hjul og oppgraderte bremser.

Du kan se de to bildene nedenfor. Vi venter på en formell avduking veldig snart.