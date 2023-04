XMG beviser hvorfor det er den mørke hesten av bærbare produsenter med Pro 15

HQ

XMG viser sprangene de har tatt både når det gjelder estetikken til den bærbare designen og ytelsen maskinene kan gi med sin nye Pro 15.

XMG Pro 15 imponerer umiddelbart med det visuelle. Selv om den bare har en 15-tommers skjerm, noe som betyr at du må forholde deg til et 16:9-sideforhold, gjør det opp for denne lille feilen på andre områder, for eksempel på baksiden av den bærbare datamaskinen, der du finner de fleste portene, noe som gjør det mye lettere å bruke på et skrivebord.

De gode tingene fortsetter når vi åpner den bærbare datamaskinen og tar en titt på de interne funksjonene. Finn ut mer i hurtigoversikten nedenfor:

