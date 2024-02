Xolo Maridueña bekrefter at han vil fortsette å spille Blue Beetle i DC-universet.

HQ

Det har tidligere blitt rapportert at til tross for at DC Extended Universe ble avsluttet med Aquaman and the Lost Kingdom, ville Cobra Kai s Xolo Maridueña fortsette å spille Blue Beetle i James Gunns nye og kommende DC Universe. Maridueña har bekreftet at dette vil bli tilfelle.

I et intervju med Screen Rant gikk Maridueña så langt som til å si at "Jeg vet at vi får se Blue Beetle igjen, enten det blir i form av Blue Beetle 2 eller hvor som helst."

Maridueña fortsetter: "Det har vært veldig flott å jobbe sammen med James [Gunn] og Peter [Safran], som velvillig har innlemmet oss i det nye universet sitt, selv om det ikke var en del av det de fant på. Det er en ære. Hvor går Blue Beetle i fremtiden? Det vet jeg ikke. Men jeg kan med sikkerhet si at vi kommer til å se ham snart."

Selv om Blue Beetle fikk ganske gode kritikker fra både fans og kritikere, ble filmen langt fra noen kommersiell suksess, og til slutt ble DCEU tidenes lavest innbringende film på verdensbasis, til og med lavere enn Shazam! Fury of the Gods. Dette resultatet vil utvilsomt ha betydning for om filmen noen gang får en oppfølger.