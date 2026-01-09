Xpeng P7+ får aggressive priser

HQ

Xpeng har hatt stor suksess i de markedene de har gått inn i de siste par årene, og spesielt introduksjonen av SUV-elbiler som G6 og G9 har vist seg å være fruktbar for produsenten i mange europeiske land.

Nå vender de tilbake til røttene med P7+, en remixet og revitalisert sedan, som ble offisielt og formelt avslørt under Brussels Motor Show nylig. De danske prisene (britiske priser er ikke tilgjengelige - men modellen forventes å lanseres der før årets slutt) starter på 359 995 kroner, rundt 41 000 GBP.

For de pengene får du 530 kilometers rekkevidde, en lengde på fem meter og et bagasjerom på 573 liter. Den spesielt lange avstanden mellom akslene betyr at selve kupeen skal minne om kupeplassen du får i mye høyere SUV-er.

Den lanseres med 800-volts ladeteknologi, noe som betyr 10-80 % lading på bare 12 minutter.