XReal dukker opp på CES for å presentere nye AR-briller og strømhub

For å markere at CES er tilbake, har augmented reality-ekspertene XReal dukket opp for å presentere et par nye innstegsbriller som både skal fungere som en "mid-generation refresh and market replacement" for XReal One, men også som en "new benchmark for entry-level AR glasses".

Brillene, som er kjent som XReal 1S, utvider den forrige modellen med en 171-tommers romlig skjerm som opererer med en 1200p FullHD-oppløsning (opp fra 1080p). Den har også en lysere skjerm som når 700 nits (opp fra 600 nits), samtidig som RGB-dekningen utvides fra 100 % til 108 %, synsfeltet utvides ytterligere med 2 % til 52 % og sideforholdet oppgraderes fra 16x9 til 16x10. Alt dette samtidig som den opprettholder en 120Hz oppdateringsfrekvens og samtidig som den klarer å tilby en lavere basispris enn den forrige modellen, ned fra $ 499 til $ 449.

På toppen av dette er ankomsten av XReal Neo, en hub som fungerer som en strømbank og en DisplayPort-videohub for brillene. Den har en kapasitet på 10 000 mAh, har USB-C-støtte og tilbyr til og med tilkoblingsalternativer med Nintendo Switch 1 og 2. Den vil selge for $ 119 i det lange løp og vil begynne å sendes i februar.