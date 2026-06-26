Vi har tidligere sett nærmere på XREALs ganske imponerende AR-briller, som ikke er laget for å ta med på reise og la deg dokumentere turen til Mallorca på en litt «skummel» måte. Nei, dette er et underholdningsprodukt, en flatskjerm du faktisk får plass til i skjortelommen, som gir deg tilgang til en langt mer ambisiøs og oppslukende versjon av smarttelefonskjermen din – eller Switch 2, for den saks skyld.

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Så hva skjer når XREALs bredere forbrukerprofil kombineres med noe så hardcore som Asus’ ROG-divisjon? Vel, det er det vi er her for å finne ut, for de har lansert « XREAL ROG R1 », et par AR-briller designet spesielt for spillere.

Ok, hvis vi tar utgangspunkt i XREALs tidligere produkter, kan vi ganske raskt forklare hva dette egentlig er. Det er et lite par briller som krever tilkobling til en enhet, bestående av to Micro-OLED-paneler foran hvert øye med en oppløsning på 1920x1080. Skjermen kan projisere opptil 171 tommer fra en avstand på fire meter, og leverer hele 240 Hz via Frame Rate Booster (noe som reduserer skarpheten litt) og en responstid på 0,01 ms. Denne skjermen foran øynene dine dekker et synsfelt (FOV) på 57 % og er tilgjengelig både i «Follow»-modus (der skjermen sporer hodebevegelsene dine) og «Anchor»-modus, der du kan vende deg bort fra den.

Så forestill deg dette: av en eller annen grunn har du ikke tilgang til en tradisjonell skjerm som er god nok for den medieopplevelsen du ønsker. Du kobler R1-settet ditt til en konsoll, en PC eller en Android-smarttelefon, og plutselig har du tilgang til en 171-tommers skjerm. Det er lett å se hva som er så attraktivt med dette, ikke sant?

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Hele pakken veier bare 91 gram og tømmer ikke batteriet på den tilkoblede enheten så mye som man først antok, så det er vanskelig å si at XREAL og ROG ikke lykkes med den opprinnelige målsettingen for R1. Det er også elektrokromisk dimming i glasset, slik at du kan gjøre linsene mørkere med et trykk på en knapp – en funksjon som fungerer helt strålende.

Selvfølgelig er det noen kompromisser. Det at oppløsningen «bare» er 1080p spiller egentlig ingen rolle, og skarpheten i hele projeksjonen er overraskende god, selv når den skaleres opp til noe nær maksimal skjermstørrelse; men når man bruker den nevnte Frame Rate Boost til 240 Hz – som må være en av de aller viktigste spesifikasjonene – blir bildekvaliteten merkbart dårligere. Ja, responsen øker, men det går på bekostning av mye skarphet, noe jeg ikke helt klarte å akseptere i løpet av testperioden.

Og så har vi ROG Control Dock. Tanken er at ved å gi tilgang til to HDMI 2.0-porter (ja, 2.0, ikke 2.1), DisplayPort 1.4 og USB-C, kan docken plasseres i nærheten av en TV eller dataskjerm, slik at du kan bruke joysticken til å justere innstillingene raskere og aktivt bytte mellom innganger.

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Men selv om jeg lett kan se appellen ved AR-briller for gaming, har jeg vanskelig for å forstå hvem som ville bruke dem hjemme hvis de har tilgang til en tradisjonell skjerm; deres mest attraktive bruksområde er fortsatt på farten, eller rett og slett når du er borte fra ditt vanlige oppsett. Så hvis denne ROG Control Dock har bidratt til prisen på 750 pund, når et par XREAL One Pro-briller koster 580 pund, virker det som litt bortkastet å betale mer for en funksjon jeg ikke helt ser poenget med.

Når det er sagt, er det mulig å nyte disse Micro-OLED-skjermene med en relativt høy oppdateringsfrekvens på en måte som gir en fantastisk opplevelse hvor som helst . Jeg tror kanskje jeg bare kjøper et par vanlige XREAL-briller i stedet.