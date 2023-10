Xs premiummodell koster £168 per år

HQ

Er du en av dem som ikke kan få nok av Twitter/X og ønsker å få det meste og beste ut av plattformen? Da er det på tide å åpne lommeboken. De har nå presentert prisene på sin premiummodell, som har fått navnet Premium+ og koster hele £168 per år, eller £16 per måned om du foretrekker det. I tillegg til Premium+ finnes det to andre abonnementer, Premium til £8 per måned (£84 per år) og det X kaller Basic til £3 per måned (£32 per år).

Skal du begynne å betale for X?