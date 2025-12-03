Y2K-inspirert arena shooter Don't Stop Girlypop vil lanseres i januar

Vi har sett en god del forskjellige rytmebaserte bevegelsesarenaskytespill gjøre sin ankomst i det siste, det være seg Metal: Hellsinger eller BPM: Bullets Per Minute. Snart vil en annen i denne venen debutere, ettersom utvikleren Funny Fintan Softworks gjør seg klar til å sette Don't Stop Girlypop i hendene på spillere over hele verden.

Det har nå blitt avslørt at det fargerike, bråkete og fartsfylte spillet vil lande på PC via Steam så snart som 29. januar 2026. Når den dagen kommer, kan du forberede deg på et Y2K-inspirert eventyr der det å stå stille rett og slett ikke er noe alternativ.

For å markere utgivelsesdatoen har det kommet en ny trailer som viser hva spillerne må mestre i spillet. Men den gode nyheten er at hvis du vil ha en mer praktisk opplevelse av handlingen, kan du for øyeblikket laste ned en demo på Steam som gir tilgang til seks tidlige spillstadier, tre unike våpen, en dino-kompanjong og mer.

Ta en titt på traileren nedenfor for å finne ut om Don't Stop Girlypop er verdt å bruke tiden din på i 2026.