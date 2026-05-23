Yacht Club "ble fanget av AI-feberen", men "syntes ikke det var veldig effektivt" for Mina the Hollower

Kunstig intelligens blir et stadig større tema og en stadig mer utbredt teknologi i alle samfunnslag, og spørsmålet om hvordan den brukes i videospillsektoren er også et populært spørsmål. I den forbindelse, med Mina the Hollower som skal lanseres på PC og konsoller 29. mai, fikk vi muligheten til å snakke med utvikleren Yacht Club Games for å høre hvordan de stiller seg til bruk av kunstig intelligens i utviklingen av deres kommende og etterlengtede prosjekt.

For dette formål, i hele intervjuet du kan se her, spurte vi om AI i det hele tatt ble brukt i Mina the Hollower, som Yacht Club forklarte det "ble fanget opp i AI-feber" men til slutt bestemte det seg for at det ikke var "veldig effektivt for det vi gjør".

Programmerer David D'Angelo fortalte oss "Vi ble alle fanget av AI-feberen, som resten av verden, men vi syntes ikke det var særlig effektivt for det vi driver med. Kanskje arbeidet vårt bare ikke er så generisk! Vi har funnet noen måter det kan hjelpe oss på ... som Google eller en synonymordbok, men det har ikke påvirket det vi gjør i spillet vårt."

Lanseringen av Mina the Hollower er planlagt til 29. mai, så følg med for mer fra spillet etter hvert som vi nærmer oss lanseringen.