Yacht Club Games beskriver Mina the Hollower som et "make-or-break" -spill

Med tanke på høydene som Yacht Club Games nådde da Shovel Knight ankom kan du kanskje tro at indieutvikleren fortsatt ville være på et ganske bra sted, men tydeligvis ikke. I en ny Bloomberg-artikkel hevdes det at den kommende tittelen fra studioet, Mina the Hollower, som nylig ble forsinket på ubestemt tid, er et "make-or-break" spill, et der dårlig salg kan være det siste strået for studioet.

Ifølge medstifter og studiodirektør Sean Velasco sies det at Mina the Hollower er "make-or-break for sure. Hvis vi solgte 500 000 eksemplarer, ville vi være i gull. Hvis vi solgte 200 000, ville det vært veldig, veldig bra. Hvis vi selger 100 000, er det ikke så bra."

Dette er noe markedsdirektør Celia Schilling ser ut til å bekrefte ved å bemerke at "selskapet ditt er bare så sterkt som ditt siste spill".

Bloomberg gikk deretter et skritt videre for å forklare at studioet allerede har gjennomgått nedbemanning og til og med satt et annet prosjekt på sparebluss, med dette som angivelig er en 3D Shovel Knight oppfølger, alt fordi det har "kvernet gjennom det meste av kapitalen".

Ganske dystre omstendigheter for det som en gang var et av bransjens mest lovende indie-studioer. Men er det virkelig alt undergang og dysterhet? Det er her ting blir en smule forvirrende, da Velasco også forklarer at "hvis Mina flopper, vil vi fortsatt eksistere" selv om de da vil trenge ytterligere finansiering.

Det er uklart når Mina the Hollower vil lanseres, ettersom spillet ikke har en utgivelsesdato. Kanskje dette vil endre seg på The Game Awards uke? Hva tror du om det?