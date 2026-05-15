Yacht Club Games: "Mina the Hollower er vår Zelda"

I forrige uke fikk det etterlengtede Mina the Hollower endelig en bekreftet utgivelsesdato. Det utvikles av Yacht Club Games, som har ridd på suksessen til Shovel Knight i tolv år; deres siste spill var Shovel Knight Dig fra 2022.

Akkurat som forgjengeren har det utpreget retroinspirert grafikk, denne gangen basert på Game Boy Color, komplett med alle formatets begrensninger. Når det er sagt, er settingen helt annerledes og betydelig mørkere, noe som åpenbart er tilsiktet. Da RPG Site nylig intervjuet spillets designer og regissør, Sean Velasco, forklarte han hvordan studioet ser på spillet :

"Mina startet egentlig ikke som et sideprosjekt. Vi planla å jobbe med to prosjekter samtidig, og etter å ha laget en haug med Shovel Knight-spill, ønsket vi å skape noe annerledes - hvis Shovel Knight er vår Mario, ville Mina bli vår Zelda. Mina lot oss lage en ny type actioneventyr og utvide kapasiteten vår, samtidig som vi kunne gjøre det vi liker."

I det samme intervjuet nevner han at det også er planer om en utvidelse, selv om han for øyeblikket "ikke vil kalle det en stor DLC." Velasco sier også at vi kanskje får se Mina igjen i fremtiden, på samme måte som Shovel Knight har blitt kontinuerlig utvidet, selv om han innrømmer at mye avhenger av salget :

"Mina er ment som et ferdig spill, men også som en eviggrønn verden. Det ville være morsomt å besøke den igjen i fremtiden... Kanskje etter en lang ferie! Du har helt sikkert ikke sett det siste av Mina (hvis det selger, lol!)."

Mina the Hollower lanseres 29. mai og vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (gratis oppgradering fra Switch 1) og Xbox Series S/X, og alle versjoner vil selges for $19,99.