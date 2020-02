Yacht Club: "Showel Knight 2 er noe vi prater mye om"

Et av de største indiespillene noensinne er Yacht Club Games fantastiske plattformeventyr Shovel Knight. Siden premieren har det blitt utvidet kontinuerlig, sluppet til alle tenkelige formater, fått en amiibo, blitt forvandlet til et brettspill og mye mer. Men når kommer egentlig en oppfølger?

I et intervju hos Dual Shockers sa Yacht Club Games-kunstneren Sandy Gordon at "det er mer Shovel Knight på vei" samt at studioet absolutt overveier en oppfølger. Han sa også at det er noe de snakker om mye.

Forrige uke avslørte Yacht Club Games at de jobber på to uannonserte titler, hvorav det ene viste seg å være Shovel Knight Pocket Dungeon. Oddsen for at det andre er Shovel Knight 2 er ganske god.