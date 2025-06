Jeg husker fortsatt Masayoshi Yokoyamas uttalelser i 2022, der den utøvende produsenten av Yakuza-serien i Ryu Ga Gotoku Studio ikke så det som sannsynlig at hans historier om den japanske kriminelle underverdenen ville komme til en konsoll som Nintendo Switch. Jeg husker disse uttalelsene fordi de førte til en ny æra for serien med Yakuza: Like a Dragon, oppfølgere og spin-offs, en TV-serie ... og til slutt sannhetens øyeblikk, med en første felttest i slutten av 2024 med en enkel, men effektiv porting av Yakuza Kiwami til Switch 1. Salgstallene for Kiwami på Nintendo Switch har aldri blitt offentliggjort, men Yokoyama innrømmet selv noen dager etter lanseringen at han "tok feil", og at Yakuza på Switch solgte "som varmt hvetebrød".

All denne banen har ført oss til den motsatte situasjonen fra kommentarene for mindre enn tre år siden, da Yakuza 0 Director's Cut ikke bare kommer til Nintendo Switch 2, men i sin definitive versjon, som en midlertidig eksklusiv for konsollen, og som et lanseringsspill for selve maskinvaren. En veldig solid tillitserklæring mellom Nintendo og den Sega-publiserte franchisen ... kanskje starten på noe stort.

Det er tydeligere for meg nå at Yakuza Kiwami bare var en prøveversjon for å se Nintendos offentlige reaksjon på serien, og at det neste logiske steget ville være å bringe alle spillene i serien (som det er mange av) til den nye maskinvaren, som er designet mer enn noen gang for å favorisere tredjeparter. Og hva er vel bedre enn å gjøre det i begynnelsen av kronologien, som tilfeldigvis også er en av de beste historiene i serien. Yakuza 0 Director's Cut er den definitive versjonen av det første store eventyret til to av hovedpersonene, Kiryu Kazuma og Goro Majima, og også der viktige bakgrunner for deres personligheter blir smidd for å bli ansett i årene som kommer som Japans største Yakuza-legender.

Og selv om jeg normalt ikke ville dvele for mye ved dette emnet, er jeg sikker på at mange spillere vil få sin første virkelige smak av action-siden av RGG takket være dette spillet, så jeg kan forsikre deg om at du får en historie om ære, svik og massevis av humor, satt i en ganske nøyaktig gjenskapelse av underverdenen i Japan på slutten av 80-tallet.

Yakuza 0 Director's Cut er en dobbeltutgivelse som består av historiene til Kiryu og Goro før de møtes og fletter skjebnene sine sammen for alltid med hendelsene i Yakuza Kiwami og, spesielt, med Haruka. Her er de to tjueåringer som prøver å finne sin vei i Yakuza-verdenen, hver med sine egne problemer. Franchisens plott er vanligvis ganske dramatiske, og dette er ikke bare en av de beste, om ikke den beste. Yakuza 0 visste allerede hvordan man skulle overraske den nye spilleren med sine plot-vendinger, og for veteranen tilbyr det en mer inngående titt på disse to hovedpersonene, men det er så mye mer. Minispillene om klubb- og eiendomsforvaltning, de hundre sidehistoriene fulle av humor og morsomme karikaturer av datidens samfunn, dusinvis av klassiske SEGA-minispill og arkadespill, kampsystemet med bytting av stil midt i kampen ... alle disse delene var allerede flotte i 2017, og nå kommer de tilbake med overlegen grafikk. Yakuza 0 var et flott spill, men hva inneholder denne Director's Cut, og er det verdt å betale full pris for?

Som jeg nettopp nevnte, ser det nå bedre ut enn noensinne. Nintendo Switch 2 lar tittelen se ut i full HD i håndholdt modus og 4K på Dock, men alltid med en jevn 60 bilder per sekund. Det er lite å klage på i denne forbindelse, og det er sant at de grafiske justeringene, spesielt i filmscenene, er ganske merkbare. Jeg var ikke klar over at det var nødvendig å vise selv porene i Kiryus kinnben på skjermen med en slik skarphet, men det gjør det lettere å legge merke til de små, avslørende bevegelsene i visse deler av historien, og også å le høyere når en av karakterene gjør et komisk ekstranummer i sidehistoriene. Yakuza 0 Director's Cut er utvidet med nøyaktig 30 minutter med helt nye, aldri før viste filmsekvenser, men de aller fleste av dem er korte tilføyelser til historien som ikke gjør noen store endringer. De tjener snarere til å gjøre karakterenes situasjoner og refleksjoner tydeligere. Litt godteri for dem som vender tilbake til denne historien, men de rettferdiggjør ikke nødvendigvis et nytt spill bare for deres egen skyld.

Det er også en ny spillmodus for denne delen, kalt Red Light Raid, som egentlig bare er den samme Colosseum-modusen som vi har sett i andre nyere innganger i serien også, med den ekstra bonusen at du her kan slå deg sammen med opptil tre andre venner for å ta på horder av fiender sammen og låse opp andre tilbakevendende karakterer fra serien. Det er riktignok ikke en modus jeg har brukt mye tid på, men det er absolutt nok til noen økter med slåssing og latter med venner via GameChat.

Lokaliseringen til flere språk ser ut til å ha vært høydepunktet i denne Director's Cut. Yakuza 0 debuterer endelig med engelsk dubbing med de klassiske og gjenkjennelige engelsktalende stemmene fra serien (Matt Mercer som gir registeret til en rolig Majima er overraskende), og resultatet er tilfredsstillende. Jeg spilte de første timene med denne nye dubbingen, og fremføringen er feilfri. Den andre store nyheten er at vi endelig har undertekster på fransk, italiensk, tysk og spansk. Spillere har ventet lenge på å kunne spille denne tittelen på sitt eget språk, men det er her ambisjonene ser ut til å ha forsømt det endelige produktet. I det minste i den spanske versjonen er det mange lokaliseringsfeil, manglende tegnsetting og spørsmålstegn, samt feil setninger og til og med tekstpaneler som blander engelsk og spansk. Ikke noe katastrofalt, men merkbart, og mer vanlig enn det jeg ville ansett som en isolert feil.

Jeg kan ikke bekrefte at dette problemet er utbredt i andre nye Yakuza 0 Director's Cut-lokaliseringer, men for et spill av et slikt kaliber og et av flaggskipene for Nintendo Switch 2s landing blant spillere, virker det mer alvorlig for meg.

Så, er Yakuza 0 Director's Cut verdt å kjøpe? Til tross for sine mangler (som forhåpentligvis vil bli rettet opp i fremtidige oppdateringer), er RGG Studios arbeid fortsatt en ekte perle av et actionspill, og den beste inngangsporten til den fantastiske Yakuza-actionserien. Det nye innholdet og de nye/forbedrede detaljene alene vil kanskje ikke overbevise mange, men det er ingen tvil om at dette alt i alt er den beste måten å spille Yakuza 0 på som vi noensinne vil få.