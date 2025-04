Yakuza 0 Director's Cut kommer med engelsk dubbing og flere språklokaliseringer

HQ

Nintendo har bestemt seg for å bryte mange av sine dogmer i ettermiddag, under presentasjonen av Nintendo Switch 2. Konsollens lanseringspris er betydelig høyere enn analytikerne forventet, og prisene på førstepartsspill vil være enda høyere enn på andre plattformer. Men den har også full støtte fra de store spillutviklerne og utgiverne i dette budet. Capcom, Square Enix, From Software ... alle kommer med sine nyeste suksesser (og noen fremtidige eksklusive spill) til den nye konsollen, og Sega har bestemt seg for å bidra med Yakuza 0 Director's Cut, den definitive versjonen av den berømte Yakuza/Like a Dragon-prequel-serien.

Men denne utgaven blir enda mer spesiell, ikke bare fordi det er den andre Yakuza-tittelen som kommer til Nintendo (noe vi trodde aldri ville skje), men også fordi det i mange europeiske territorier vil være første gang vi får se den lokalisert på andre språk enn engelsk.

Det stemmer, spillere i Frankrike, Tyskland, Italia og Spania (og selvfølgelig Latin-Amerika) vil nyte spillet for første gang på sine respektive språk. Faktisk har RGG Studio ennå ikke bekreftet om denne versjonen av Yakuza 0 vil komme til flere plattformer, men vi håper det gjør det. Og for de som tidligere har hatt glede av spillet med det originale stemmeskuespillet, vil det for første gang også komme med engelsk stemmeskuespill.

Yakuza 0 Director's Cut vil også inneholde aldri før viste mellomsekvenser fra opprinnelseshistorien til Kazuma Kiryu og Goro Majima, blant andre karakterer fra serien, samt en flerspillermodus for fire spillere med 60 opplåsbare karakterer. Det vil være tilgjengelig fra lanseringen av Switch 2 den 5. juni.